Un ucigaș de copii care s-a declarat femeie și musulman, eliberat cu 30 de ani mai devreme. Acum e vedetă OnlyFans

Un bărbat care și-a sugrumat fiica vitregă și, în închisoare s-a declarat femei și musulmană, a fost eliberată cu 30 de ani înainte de termen dintr-o închisoare din Indiana și și-a lansat rapid un cont OnlyFans, potrivit The New York Post. Ucigașul de copii transgender, care se numește acum Autumn Cordellioné, a fost condamnat la 55 de ani de închisoare, în 2002, pentru uciderea prin strangulare a lui Faith Lee, în vârstă de 11 luni.

Doar că a fost eliberată cu 30 de ani mai devreme și s-a întors în orașul său natal, Evansville, din statul Indiana, în decembrie anul trecut. Procurorii au aflat despre eliberarea sa de la un cetățean, nu de la stat, a relatat Evansville Courier & Press.

Autumn Cordellioné, care anul trecut a intentat un proces de 3,5 milioane de dolari împotriva președintelui Trump pentru ceea ce a numit „discurs de ură transfob”, a fost observată în Evansville de o persoană anonimă, care a recunoscut-o din procesul din 2002, când încă purta numele de naștere, Jonathan Richardson.

Această persoană a alertat autoritățile, care au declarat că nu au primit nicio notificare prealabilă din partea Departamentului de Corecție din Indiana (IDOC) cu privire la faptul că Autumn Cordellioné a fost eliberată condiționat după ce a ispășit mai puțin de jumătate din pedeapsă.

„Parchetul din comitatul Vanderburgh nu a fost notificat că acest inculpat se întorsese în comunitate — acesta a fost observat de un cetățean care l-a recunoscut din dosarul inițial”, a declarat procurorul din comitatul Vanderburgh, Diana Moers, pentru Courier & Press.

Nu se știe exact când a fost eliberată, dar cea mai apropiată dată posibilă de eliberare a fost listată ca fiind 29 decembrie 2025, conform înregistrărilor IDOC. IDOC nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Se presupune că Cordellioné și-a lansat un cont de OnlyFans de la eliberare, a relatat Reduxx.

Pe 12 septembrie 2001, Richardson, pe atunci în vârstă de 19 ani, a fost lăsată responsabil de îngrijirea fiicei prietenei sale, dar aceasta a strangulat-o până a murit, în casa pe care cuplul o împărțea în Evansville. Băiatul a fost condamnat pentru omucidere în 2002.

În 2020, a fost diagnosticat cu disforie de gen, iar Richardson și-a schimbat numele în Cordellioné și a început să se identifice drept femeie.

În martie 2025, Cordellioné a dat în judecată IDOC pentru interzicerea intervențiilor chirurgicale de schimbare de sex pentru deținuți, ceea ce a stârnit indignare generală.

„Ucigașii condamnați nu au dreptul să ceară contribuabililor să achite factura pentru operații de schimbare de sex costisitoare și controversate. Lipsește orice bun simț”, a declarat la acea vreme procurorul general din Indiana, Todd Rokita.

„Nu vom înceta să apărăm interdicția statului nostru de a utiliza fondurile contribuabililor pentru a oferi operații de schimbare de sex deținuților”, a adăugat el.

În aprilie 2025, Cordellioné a intentat un proces împotriva președintelui Trump, susținând că „retorica extremistă” a președintelui împotriva persoanelor transgender a alimentat atacuri violente împotriva ei în închisoarea sa pentru bărbați.

În spatele gratiilor, Cordellioné a decis să se identifice și ca musulmană, așa că a intentat un proces separat împotriva capelanului închisorii, după ce a susținut că i s-a refuzat hijabul.

Vestea eliberării lui Cordellioné a venit la doar câteva zile după ce guvernatorul statului Indiana, Mike Braun, a promulgat un proiect de lege menit să prevină astfel de neînțelegeri între autoritățile statale și cele locale.

Proiectul de lege 1250 al Camerei Reprezentanților, semnat pe 3 martie, impune ca procurorii, șerifii și șefii poliției locale să fie notificați de către IDOC cu cel puțin o săptămână înainte de eliberarea unui infractor violent.