Trump notifică Congresul privind un acord nuclear civil cu Arabia Saudită

Președintele Donald Trump a notificat Congresul Statelor Unite că administrația sa urmărește încheierea unui acord nuclear civil cu Arabia Saudită, potrivit unui document transmis legislativului și analizat de Reuters.

Conform informațiilor publicate, proiectul de acord nu ar include o parte dintre garanțiile de neproliferare pe care Washingtonul le-a susținut constant în relațiile nucleare cu alte state.

Atât Donald Trump, cât și fostul președinte Joe Biden au lucrat, în mandatele lor, la opțiuni pentru dezvoltarea primelor centrale nucleare civile din Arabia Saudită.

Regatul și-a exprimat în repetate rânduri interesul pentru diversificarea surselor de energie, inclusiv prin energie nucleară, în cadrul strategiei sale economice pe termen lung.

Demersul actual are loc într-un climat internațional marcat de preocupări legate de controlul armamentelor. Reuters notează că evoluția vine „pe fondul temerilor privind o nouă cursă globală a înarmării nucleare”, după expirarea recentă a ultimului tratat strategic de limitare a armelor dintre Rusia și Statele Unite, dar și în contextul extinderii arsenalului nuclear al Chinei.

Organizațiile pentru controlul armamentelor, numeroși membri ai Partidului Democrat și unii republicani au insistat ca orice acord nuclear cu Arabia Saudită să includă limitări stricte.

Printre acestea se numără imposibilitatea îmbogățirii uraniului sau reprocesării combustibilului nuclear uzat — activități considerate posibile căi către dezvoltarea armelor nucleare.

Aceleași surse au cerut ca Arabia Saudită să accepte așa-numitul Protocol Adițional al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), care permite „o supraveghere amplă și mai intruzivă a activităților nucleare ale unei țări”, inclusiv inspecții inopinate în locații nedeclarate.

Administrația Trump a transmis în noiembrie un raport preliminar unor comisii din Congres, raport obligatoriu în situația în care Protocolul Adițional nu este urmărit, potrivit Arms Control Association (ACA).

Kelsey Davenport, director pentru politica de neproliferare în cadrul ACA, a declarat că raportul „ridică îngrijorări că administrația Trump nu a analizat cu atenție riscurile de proliferare asociate acordului propus de cooperare nucleară cu Arabia Saudită sau precedentul pe care acest acord l-ar putea crea”.

Davenport a subliniat, de asemenea, rolul Congresului: „Este de datoria Congresului să exercite un control asupra puterii administrației de a încheia un acord cu regatul și să analizeze nu doar implicațiile pentru Arabia Saudită, ci și precedentul pe care îl va stabili această înțelegere.”

Raportul președintelui Trump menționează că proiectul acordului nuclear civil — cunoscut drept „Acord 123” — ar plasa industria americană în centrul dezvoltării nucleare civile saudite și ar asigura existența măsurilor de protecție împotriva proliferării.

Totuși, documentul face referire la „măsuri suplimentare de protecție și verificare în cele mai sensibile domenii ale cooperării nucleare potențiale”, inclusiv îmbogățirea și reprocesarea, formulare care, potrivit Reuters, ar putea deschide calea pentru un program saudit de îmbogățire a uraniului.

Prințul moștenitor Mohammed bin Salman a afirmat anterior că Arabia Saudită ar putea lua în calcul dezvoltarea armelor nucleare dacă Iranul ar face acest pas.

Într-un interviu acordat Fox News în 2023, acesta a spus: „Dacă ei obțin una, va trebui să obținem și noi una”, adăugând că o astfel de armă ar fi necesară „din motive de securitate și pentru echilibrarea puterii în Orientul Mijlociu, dar nu ne dorim să vedem asta”.

Potrivit ACA, administrația Trump ar putea transmite oficial Congresului proiectul Acordului 123 începând cu 22 februarie. Legislativul are la dispoziție aproximativ 90 de zile pentru a adopta eventuale rezoluții de opoziție.

În absența acestora, acordul ar intra în vigoare, permițând Arabiei Saudite să avanseze cu programul nuclear civil.

Casa Albă, Departamentul de Stat și ambasada Arabiei Saudite la Washington nu au oferit imediat comentarii, conform Reuters.