Fostul prinț Andrew i-ar fi cerut lui William să-l ierte

Andrew, deja izolat în interiorul familiei regale și lipsit de roluri oficiale, ar fi făcut un ultim gest disperat pentru a-și salva relația cu Casa Regală. Potrivit unei surse, acesta ar fi încercat să obțină iertarea nepotului său, Prince William, într-o discuție considerată decisivă pentru viitorul său public, informează Express.

Demersul, descris drept o rugăminte directă și apăsată, nu ar fi avut însă efectul scontat. Răspunsul primit a fost unul rece și categoric, semnalând că distanțarea față de fostul prinț Andrew nu este doar temporară, ci parte a unei strategii clare de delimitare. Momentul ar fi reprezentat, spun apropiații, punctul din care orice speranță de reabilitare în cercul restrâns al familiei a început să se spulbere definitiv.

Pledoaria lui Andrew Mountbatten-Windsor adresată lui Prințului William a ieșit la iveală, readucând în atenție un episod tensionat petrecut în urmă cu câteva luni. Scenele, surprinse de camerele de filmat, au avut loc la funeraliile Ducesei de Kent, în septembrie anul trecut, când Andrew și Sarah Ferguson au apărut neașteptat.

Imaginile au captat un schimb vizibil stânjenitor între cei doi membri ai familiei regale, alimentând speculațiile privind relația lor din acel moment. Apariția cuplului a atras atenția presei și a publicului, mai ales în contextul tensiunilor deja existente în interiorul Casei Regale.

M momenult surprins în fața Catedralei Westminster a atras atenția celor prezenți și a stârnit numeroase comentarii. Andrew a fost văzut stând alături de William, încercând să inițieze o discuție cu nepotul său, care, la un moment dat, s-a întors către el.

Potrivit unui expert în citirea pe buze, invitat la emisiunea „Lipreading the Royals” difuzată de Channel 5, Andrew ar fi rostit o frază cu o încărcătură emoțională puternică. Specialistul susține că fostul fostul duce i-ar fi spus lui William: „Am învățat din greșelile mele. Dar, înainte să fie prea târziu, vreau să te întreb dacă mă poți ierta”.

Interpretarea ar sugera un moment de conștientizare profundă, în care Andrew ar fi realizat că relația cu nepotul său ar putea fi iremediabil afectată. Scena pare să fi marcat un punct de cotitură în relația dintre cei doi, lăsând impresia că șansele unei reconcilieri devin tot mai fragile. Acest lucru pare să indice momentul șocant în care Andrew și-ar fi dat seama că nu va mai exista nicio cale de îmăcare cu nepotul său.

Andrew nu va mai utiliza titlul de Duce de York, după ce, în urma unor discuții cu Casa Regală, s-a decis „suspendarea” onorurilor sale. Hotărârea vine pe fondul controverselor care, potrivit unui comunicat oficial, au devenit o povară pentru activitatea monarhiei și o distragere de la îndatoririle publice ale familiei regale.

În declarația transmisă, Andrew a precizat că a convenit împreună cu suveranul și cu membrii apropiați ai familiei că expunerea constantă a acuzațiilor la adresa sa afectează Casa Regală. „Am decis, așa cum am făcut-o întotdeauna, să pun datoria față de familia și țara mea pe primul loc”, a afirmat acesta, reiterând hotărârea de a rămâne retras din viața publică, decizie anunțată inițial în urmă cu cinci ani.

Prințul a respins în mod repetat acuzațiile formulate împotriva sa, însă numele său a continuat să apară în presa britanică din cauza legăturilor anterioare cu finanțatorul american condamnat pentru pedofilie, Jeffrey Epstein. Totul a plecat de la acuzațiile aduse de Virginia Giuffre, care a susținut că, la vârsta de 17 ani, ar fi fost plătită pentru a întreține relații intime cu Andrew. Prințul a negat constant aceste afirmații.

În 2022, disputa juridică s-a încheiat printr-o înțelegere amiabilă, estimată la 12 milioane de lire sterline, sumă plătită pentru a evita continuarea procesului civil intentat de Giuffre, dar acordul nu a inclus o recunoaștere a vinovăției din partea sa.