Cine a fost prima persoană informată de arestarea Prințului Andrew

În culisele uneia dintre cele mai tulburătoare arestări din ultimii ani, detaliile despre cine a fost informat în prealabil continuă să stârnească interes. Potrivit unor surse apropiate situației, momentul reținerii lui Andrew nu a fost cunoscut nici de Regele Charles, nici de reprezentanții de la Palatul Buckingham, informează Express.

Arestarea lui Andrew Mountbatten-Windsor a zguduit din temelii Casa Regală britanică, declanșând cea mai profundă criză din ultimele patru secole. Potrivit informațiilor apărute, nici Regele și nici oficialii de la Palatul Buckingham nu au fost anunțați în prealabil despre intervenția autorităților.

Decizia ar fi aparținut Poliției din Valea Tamisei, care a ales să nu transmită niciun avertisment curtenilor înainte de reținere. Surse apropiate anchetei sugerează că această abordare a fost menită să transmită un mesaj clar: legea se aplică în mod egal tuturor, indiferent de statutul sau trecutul unei persoane, chiar și atunci când este vorba despre un fost prinț.

Există totuși o excepție notabilă. Singura persoană informată în avans despre arestare a fost ministrul de Interne, Shabana Mahmood. Conform acelorași surse, un ofițer de rang înalt al Poliției a contactat-o în primele ore ale dimineții pentru a o pune la curent cu situația.

Momentul a amplificat tensiunile deja existente în jurul Familiei Regale, iar lipsa unei notificări oficiale către Suveran sau către Palatul Buckingham ridică semne de întrebare privind relația dintre instituțiile statului și Casa Regală într-un context fără precedent în istoria recentă a Regatului Unit.

Autoritățile au avut grijă ca reprezentanții Palatului să fie informați în avans despre reținere, anunțându-i cu aproximativ o oră înainte de comunicatul oficial că Andrew urma să fie plasat în custodia poliției.

În cursul nopții trecute, un Andrew vizibil abătut a fost surprins de fotografi pe bancheta din spate a unei mașini, în timp ce era escortat de la secția de poliție după ce fusese arestat sub suspiciunea de abatere în exercitarea unei funcții publice. Deși a încercat să se ferească de obiectivele camerelor instalate în fața clădirii, nu a reușit să evite blitzurile jurnaliștilor care îl așteptau.

Reamintim faptul că arestarea a avut loc joi, chiar în ziua în care Andrew a împlinit 66 de ani, pe fondul unor acuzații apărute după publicarea a milioane de pagini de documente referitoare la finanțatorul condamnat pentru infracțiuni sexuale, Jeffrey Epstein.

Regele Charles a reacționat la arestarea lui Andrew Mountbatten-Windsor, exprimându-și „profunda îngrijorare” față de suspiciunile privind abateri în exercitarea funcției publice.

Monarhul a subliniat că urmează un „proces complet, echitabil și adecvat”, în care, mai afirma regele „se investigată în mod corespunzător de către autoritățile competente”.

„În această privință, așa cum am mai spus, ei au sprijinul și cooperarea noastră deplină și sinceră. Permiteți-mi să afirm clar: legea trebuie să-și urmeze cursul”, a mai transmis Regele Charles.

Fostul Duce de York, care a respins cu tărie orice acuzație legată de relațiile sale cu Jeffrey Epstein, devine astfel primul membru de rang înalt al familiei regale moderne arestat.