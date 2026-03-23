Horia Moculescu i-ar fi lăsat fiicei moștenire datorii pe termen lung. Ce are de plătit Nidia Moculescu

La patru luni de la decesul compozitorului Horia Moculescu, ies la iveală detalii despre situația financiară lăsată în urmă. Mariana Moculescu susține că, în locul unei averi, fiica lor, Nidia, s-a ales cu obligații financiare care vor trebui achitate în anii următori: „Nidia este obligată să achite în continuare ratele la bancă”, a declarat Mariana Moculescu pentru Click.

Potrivit Marianei Moculescu, Nidia nu ar fi beneficiat de bunuri importante după dispariția tatălui, ci a rămas responsabilă pentru plata unor rate bancare aferente locuinței moștenite. Aceasta afirmă că singurul bun rămas este un apartament, însă achiziția acestuia nu ar fi fost finalizată.

Mariana Moculescu a vorbit și despre propria experiență legată de locuința respectivă, susținând că a contribuit financiar la achiziție, dar că ulterior a pierdut dreptul asupra acesteia.

„Am mai stat acolo și după divorț, chiar am plătit pentru partea mea, 30% avansul, m-au ajutat și părinții cu bani, plus că timp de 8 ani am plătit rate. Și nu m-am ales cu nimic. Când am plecat în străinătate m-am trezit cu lucrurile scoase din casă. Nu știu prin ce matrapazlâcuri, în lipsa mea din țară, m-au executat silit și mi-au luat absolut toate lucrurile, după 48 de ani. Am rămas și fără partea mea de casă și cu pagubă, căci am plătit atâția ani. Acum locuiesc cu chirie, sunt nevoită să plătesc toată viața chirie prin alte case”.

Dincolo de aspectele financiare, relația dintre Nidia și tatăl său a fost una apropiată, potrivit celor care i-au cunoscut. În ziua în care acesta a murit, fiica sa a publicat un mesaj în care și-a exprimat durerea.

„Mi-ai fost Totul. Ai fost rădăcina, coroana, cerul și pământul meu. M-ai învățat atâtea, tată, dar un singurul lucru nu ai reușit… cum să mă faci să trăiesc fără tine… Cum să mai văd lumea, când ochii mei – de fapt ochii tăi – , sunt orbi în fața lumii? Cum să mai vorbesc când gura mea, tot moștenirea ta, nu mai poate decât să urle? Și acum… acum sunt doar copila ta căzută, cu genunchii zdreliți de durere, cu sufletul în zdrențe, cu inima în gol. Tăticule, dacă mă auzi, trimite-mi un semn!

„Tu ai fost stejarul meu, rădăcina mea” Dă-mi un semn din tăria ta, că eu nu mai pot. Nu mai pot! Trimite-mi,tăticule, te implor, un acord care să nu sune a despărțire, o armonie, care să mă țină dreaptă când lacrima apasă pe pedale...

Tu ai fost stejarul meu. Rădăcina mea. Trunchiul care m-a ținut dreaptă, când viața mă lovea cu furtuni. Umbra ta era adăpostul meu. Frunza ta era speranța mea. Iar acum… acum ai căzut. Și eu cad cu tine… Într-un hău… și fără lumină. Fiica ta. Cea care cade. Cea care te strigă. Cea care nu știe cum să trăiască fără stejarul ei…”, a scris Nidia pe rețelele de socializare.