Monden

Nidia Moculescu nu poate trece peste moartea tatălui său: L-am visat

Comentează știrea
Nidia Moculescu nu poate trece peste moartea tatălui său: L-am visatHoria Moculescu și fiica lui, Nidia. Sursa foto Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

La o lună după trecerea în neființă a compozitorului Horia Moculescu, fiica sa, Nidia Moculescu, a povestit despre această perioadă dificilă, dar și despre planurile sale de sărbători. Ea a mărturisit că a reușit să găsească puțină liniște și că încearcă să meargă înainte, chiar dacă durerea este încă puternică.

Nidia Moculescu, la o lună de la moartea tatălui său

Artista a recunoscut că primele sărbători fără Horia Moculescu vor fi neplanificate și lăsate să decurgă natural. „Da, am reușit să mă mai liniștesc puțin. Viața merge înainte. Sunt primele sărbători fără tatăl meu, nu mi-am făcut niciun plan. Vom vedea.”, a declarat Nidia Moculescu.

Brad de Crăciun

Brad de Crăciun. Sursă foto: Pixabay

Ce planuri are de Revelion

Fiica regretatului compozitor a spus că, treptat, lucrurile încep să intre în normal, deși nu a luat încă niciun angajament artistic pentru Revelion. În această perioadă, sprijinul prietenilor și al rudelor o ajută să se ocupe și de aspectele legate de ritualurile creștine care urmează după moartea unei persoane dragi.

„Ușor, ușor, lucrurile intră în normal. De Revelion nu am nimic antamat. Mă ajută și prietenii și rudele, nu este o problemă (n.r. cu cele creștinești).”, a adăugat Nidia Moculescu.

Darryl Nirenberg a fost confirmat de Senatul SUA ca ambasador al Statelor Unite în România
Darryl Nirenberg a fost confirmat de Senatul SUA ca ambasador al Statelor Unite în România
Putin susține că „mingea este în terenul Ucrainei” și al aliaților europeni în privința negocierilor de pace
Putin susține că „mingea este în terenul Ucrainei” și al aliaților europeni în privința negocierilor de pace
Mariana Moculescu și Nidia.v1

Mariana Moculescu și Nidia. Sursa foto Instagram

„L-am visat”

Pe lângă această sprijinire din partea familiei și a apropiaților, Nidia a trăit un moment special: l-a visat pe tatăl său. Deși Horia Moculescu nu i-a transmis niciun mesaj concret în vis, imaginea lui mergând spre lumină a fost percepută ca un semn de bine și liniște.

„L-am visat pe tata, da, l-am visat. Nu mi-a transmis nimic în vis, doar l-am văzut mergând spre lumină. Am interpretat asta ca fiind un semn de bine.”, a mai adăugat fiica compozitorului pentru Spynews.

Fosta soție a lui Horia Moculescu și mama Nidiei, Mariana Moculescu, a declarat recent că vrea să se mute în apartamentul compozitorului cu fiica sa și să fie alături de ea. Relația lor a fost extrem de tensionată în ultima vreme.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:29 - Un alpinist român a murit în timpul unei expediții pe un vulcan din Chile
21:21 - Darryl Nirenberg a fost confirmat de Senatul SUA ca ambasador al Statelor Unite în România
21:11 - Putin susține că „mingea este în terenul Ucrainei” și al aliaților europeni în privința negocierilor de pace
21:02 - O bandă de români, acuzată că a furat bunuri în valoare de „milioane de dolari” în Canada
20:55 - Nidia Moculescu nu poate trece peste moartea tatălui său: L-am visat
20:46 - Lucrări de urgenţă la Bazinul de Apă Curată Voila, anunțate de Apele Române

HAI România!

Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Lumea se reînarmează, România decontează: De la „declinul civilizațional” global la taxele din 2026
Lumea se reînarmează, România decontează: De la „declinul civilizațional” global la taxele din 2026
Cum s-a transformat Palatul Cotroceni în Circul de Stat. Adevărul lui Giovanni Becali
Cum s-a transformat Palatul Cotroceni în Circul de Stat. Adevărul lui Giovanni Becali

Proiecte speciale