Nidia Moculescu nu poate trece peste moartea tatălui său: L-am visat

La o lună după trecerea în neființă a compozitorului Horia Moculescu, fiica sa, Nidia Moculescu, a povestit despre această perioadă dificilă, dar și despre planurile sale de sărbători. Ea a mărturisit că a reușit să găsească puțină liniște și că încearcă să meargă înainte, chiar dacă durerea este încă puternică.

Artista a recunoscut că primele sărbători fără Horia Moculescu vor fi neplanificate și lăsate să decurgă natural. „Da, am reușit să mă mai liniștesc puțin. Viața merge înainte. Sunt primele sărbători fără tatăl meu, nu mi-am făcut niciun plan. Vom vedea.”, a declarat Nidia Moculescu.

Fiica regretatului compozitor a spus că, treptat, lucrurile încep să intre în normal, deși nu a luat încă niciun angajament artistic pentru Revelion. În această perioadă, sprijinul prietenilor și al rudelor o ajută să se ocupe și de aspectele legate de ritualurile creștine care urmează după moartea unei persoane dragi.

Pe lângă această sprijinire din partea familiei și a apropiaților, Nidia a trăit un moment special: l-a visat pe tatăl său. Deși Horia Moculescu nu i-a transmis niciun mesaj concret în vis, imaginea lui mergând spre lumină a fost percepută ca un semn de bine și liniște.

„L-am visat pe tata, da, l-am visat. Nu mi-a transmis nimic în vis, doar l-am văzut mergând spre lumină. Am interpretat asta ca fiind un semn de bine.”, a mai adăugat fiica compozitorului pentru Spynews.

Fosta soție a lui Horia Moculescu și mama Nidiei, Mariana Moculescu, a declarat recent că vrea să se mute în apartamentul compozitorului cu fiica sa și să fie alături de ea. Relația lor a fost extrem de tensionată în ultima vreme.