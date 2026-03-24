Gino Paoli a murit. Cântărețul și compozitorul italian avea 91 de ani

Cântărețul și compozitorul italian Gino Paoli a murit la vârsta de 91 de ani, la Genova, potrivit unui comunicat transmis de familia artistului, citat de tg24.sky.it.

Potrivit unui comunicat, Gino Paoli s-a stins din viață în cursul nopții, la Genova, orașul care l-a consacrat din punct de vedere artistic. În mesajul transmis, se precizează: „În această noapte Gino ne-a părăsit în liniște, înconjurat de afecțiunea celor dragi”. Membrii familiei au solicitat respectarea intimității.

Artistul avea 91 de ani, iar dispariția sa marchează finalul unei epoci importante pentru muzica ușoară italiană.

Gino Paoli s-a născut la 23 septembrie 1934, la Monfalcone. Înainte de a se dedica muzicii, a avut mai multe ocupații, inclusiv ca muncitor necalificat, grafician și pictor. Formarea sa artistică s-a conturat în mediul cultural din Genova, oraș unde a devenit una dintre figurile centrale ale așa-numitei „Școli genoveze”.

În acest cerc s-au afirmat nume importante ale muzicii italiene, printre care Luigi Tenco, Bruno Lauzi și Fabrizio De André, alături de care Paoli a contribuit la redefinirea limbajului muzicii ușoare.

La finalul anilor ’50 și începutul anilor ’60, Gino Paoli a lansat piese care au influențat profund scena muzicală italiană. Printre acestea se numără „Pisica” (1960), „Fără sfârșit” și „Cerul într-o cameră”, aceasta din urmă devenind un succes major prin interpretarea realizată de Mina și rămânând timp de peste șase luni în topurile de specialitate.

În 1963, artistul a lansat „Gust de sare”, o piesă produsă de RCA Italiana, cu aranjament realizat de Ennio Morricone și un solo de saxofon semnat de Gato Barbieri. Melodia a devenit unul dintre simbolurile epocii economice de boom din Italia.

De-a lungul decadelor, Paoli a continuat să apară în diverse ediții ale Festivalului de la Sanremo și a rămas activ în industria muzicală italiană.

După o perioadă de dificultăți personale și profesionale în anii ’70, artistul a revenit în prim-plan în anii ’80. În 1984, piesa „O lungă poveste de dragoste” i-a relansat cariera.

În 1991, albumul „Nebun ca o pisică” a consolidat această revenire, cu single-ul „Patru prieteni”, distins la Festivalbar și considerat un reper al maturității sale artistice.

Între 1987 și 1992, Gino Paoli a activat și în viața politică, fiind ales deputat în Camera Deputaților pe listele Partidului Comunist Italian, ca independent. În această perioadă, s-a implicat în domeniul protecției drepturilor de autor și în promovarea culturii. De asemenea, a deținut funcții de consilier pentru cultură în mai multe administrații locale din Liguria.

În ultimele două decenii, activitatea sa artistică s-a orientat către jazz și formule camerale. Un rol important l-a avut colaborarea cu pianistul Danilo Rea, prin proiecte care au reinterpretat repertoriul italian într-o cheie improvizatorică.

Artistul a evoluat pe scene internaționale de jazz, inclusiv la festivaluri precum Umbria Jazz și Blue Note, colaborând cu muzicieni precum Flavio Boltro, Rosario Bonaccorso și Roberto Gatto.