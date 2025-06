Monden Mariana Moculescu a cerut ordin de protecție: Era beat criță și trăgea de mine







Mariana Moculescu a cerut ordin de protecție. O nouă dramă se desfășoară în viața Marianei Moculescu, fostă parteneră a compozitorului Horia Moculescu, care a ajuns din nou în centrul unui scandal.

Mariana Moculescu, într-un nou scandal

Fosta soție a compozitorului susține că a fost victima unei tentative de agresiune, în propria garsonieră, pusă la cale de actuala proprietară a locuinței și fostul soț al acesteia. Faptele, pe care Mariana le descrie ca fiind „un plan de șantaj în toată regula”, au fost deja aduse în fața instanței, odată cu cererea de emitere a unui ordin de protecție.

Oncidentul ar fi avut loc la finalul lunii martie, într-un context tensionat între ea și cei doi foști parteneri care dețin apartamentul în care locuiește cu chirie. Femeia povestește că, într-o seară, fostul soț al proprietarei – aflat, spune ea, „beat criță” – ar fi încercat să o sărute cu forța, în timp ce proprietara ar fi rămas intenționat jos, la interfon.

„El s-a dat la mine în consemn cu ea. Ea a coborât, l-a lăsat pe el beat criță aici să tragă de mine, să mă oblige să-l sărut, mi-a pus mâna de după gât! Ea a fost jos. Se aude când a sunat la interfon. Mi-a pus mâna după gât, m-a tras de mine, eu îi spuneam: ‘Măi, omule, lasă-mă!’... Totul e înregistrat, am dus DVD-ul în instanță, am transcris noaptea întreagă tot ce s-a spus. Și am subliniat cu roșu pasajele-cheie”, a povestit ea pentru Cancan.

Moment tensionat în sala de judecată

Conform Marianei, dovezile audio prezentate au fost atât de convingătoare, încât au captat atenția tuturor din sala de judecată. Avocați, procurori și chiar judecătoarea s-ar fi adunat în jurul telefonului ei pentru a asculta probele.

„Înregistrarea nu se auzea bine de pe DVD, așa că am pus-o de pe telefon. Erau acolo avocați, procurori... toți ascultau ce spune omul acela. ‘Ce buze ai!’, ‘Ești o mare zăpăcită!’ – toate se aud clar”, a detaliat vedeta.

Paralel cu acest caz, Mariana se confruntă și cu o acțiune în instanță privind evacuarea sa din locuință. Ea susține că a investit peste 10.500 de euro în chirii, însă actualii proprietari ar fi orchestrat o campanie de presiune psihologică pentru a o forța să plece.

„Nu cer ordinul de protecție ca să scap de evacuare, ci pentru că nu vreau să-i mai văd! M-au hărțuit, m-au manipulat. Vreau doar să fiu lăsată în pace!”, spune ea, adăugând că nu mai vrea „niciun fel de contact” cu cei implicați.

Ordinul de protecție, respins

Instanța a respins pentru moment cererea Marianei Moculescu, dar decizia nu este definitivă. Vedeta are dreptul să formuleze apel în termen de trei zile. Între timp, ea a fost obligată la plata unor cheltuieli de judecată în valoare de aproximativ 4.000 de lei.

Următoarea rundă a procesului se va concentra pe fondul cererii de evacuare, cu prima înfățișare programată chiar pe 16 iunie. Mariana recunoaște că se teme de deznodământ, dar speră că instanța va ține cont și de contextul mai amplu în care se desfășoară conflictul.