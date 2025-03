Monden Mariana Moculescu și fiica ei au îngropat securea războiului. Au fost la cuțite ani întregi







Mariana Moculescu și fiica ei, Nidia, s-au împăcat după ani întregi de certuri. Fosta soție a compozitorului Horia Moculescu a declarat că își iubește foarte mult fiica și că urmează să se întâlnească cu ea la o cafea.

Mariana Moculescu s-a împăcat cu fiica ei

,,Azi vreau să mă întâlnesc cu ea la o cafea, nu ne-am văzut de foarte mult timp. Ne-am împăcat în virtutea inerției. Mă voi întâlni cu ea la o cafea ca să mă mai sfătuiesc și cu ea.

Ce naiba, am născut-o cu atâta greutate, cum să nu o iubesc, dacă e carne din carnea mea și sânge din sângele meu? Mamele când nasc toate celulele din copil, o parte din celule rămân în corpul mamei!

Când mama e bolnavă de cancer celulele se duc și ajută chiar dacă mama a făcut avort, știai? Celulele copilului avortat se duc și ajută mama la început de cancer sau chestii de genul acesta ca să se vindece„, a mai declarat fosta soție a compozitorului.

A avut mari probleme psihologice

Mariana Moculescu a spus că fiica ei, Nidia, a avut multe probleme psihologice și traume și că o admiră că a reușit să treacă peste toate obstacolele. Aceasta a mai declarat că e mândră de fiica ei pentru că muncește.

,,Ea de 12 – 13 ani are contract de muncă la clubul de budism unde cântă cafe concert, piano cafe împreună cu Vasile Covergă. O admir foarte tare pentru că ține o carte de muncă de atâta timp! Ea a avut, ca și mine, niște probleme psihologice și traume, ia medicamente, dar este de admirat Nidia pentru că a depășit toate fazele grele din viața ei!”, a concluzionat Mariana pentru Cancan.

Fosta soție a compozitorului a recunoscut că are probleme chiar pe 18 martie, de ziua lui Horia Moculescu. Atunci, ea a declarat că suferă de depresie de peste 30 de ani și că se descrucă greu cu banii. Aceasta i-a cerut fostului soț bani pentru chirie.

Mariana Moculescu, la capătul puterilor

„Horia, la mulți ani! Îți doresc multă sănătate! Te rog mult, am mare nevoie de ajutorul tău! Am acumulat restanțe la chiria apartamentului în valoare de 1.500 de euro. Cu utilitățile sunt la zi, dar am rămas în urmă cu plata chiriei pe ultimele luni la proprietar.

Am la dispoziție 48 de ore, ca să eliberez sau să plătesc din urmă. Dacă mă poți ajuta, chiar și sub formă de împrumut, tu sau alți oameni de bine, cu suflet mare… Eu am lăsat o parte din casa noastră la divorț, n-am vrut nimic, dar de atunci nu mai am unde să locuiesc.

Pentru cine mă poate ajuta, voi demonstra cu documente că banii se duc pe chirie, la proprietar. Nu am mai reușit să câștig bani în ultimele luni. Sufăr de depresie de peste 30 de ani, sunt pe tratament. Boala își spune, din ce în ce mai rău, cuvântul”, a declarat Mariana.