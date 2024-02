Horia Moculescu ar fi avut multe vicii. Fosta soție a spus tot

Horia Moculescu și fosta sa soție, Mariana Moculescu, au fost în centrul atenției multă vreme din cauza certurilor dintre ei. Se pare că acestea nu au luat sfârșit și că fosta parteneră a artistului încă are ceva de spus despre el.

Horia Moculescu, dependent de jocurile de noroc

O sursă apropiată celor doi a povestit că Horia Moculescu nu a fost un sfânt și că a pierdut sume importante de bani la cazinoul de la Casa Vernescu. „Avea patima jocurilor de noroc şi a pierdut foarte mulţi bani la cazinoul de la Casa Vernescu. Foarte mulți bani a pierdut la cazinou domnul Moculescu”.

Sursa a mai spus că artistul a adus la procesul de divorț mai mulți martori mincinoși pentru a îi face rău Marianei Moculescu. Aceasta a mai declarat că pianistul i-a învățat cum să se comporte pentru a câștiga.

„Ştiu că a fost undeva la începutul anilor 2000. M-am aflat în sala de judecată, acolo se judeca speţa asta. Domnul Horia Moculescu a adus la proces doi martori mincinoşi. Erau două persoane în vârstă pe care le învăţa să spună judecătorului exact ceea ce dorea dânsul. De acest lucru s-a folosit pentru a câştiga procesul”, a mai spus o sursă apropiată fostului cuplu pentru Cancan.

Mariana Moculescu, viață de coșmar lângă Horia Moculescu

Mariana Moculescu a declarat că a aflat foarte târziu de viciul fostului ei soț. Ea a mai spus că a avut o viață de coșmar lângă acesta.

„Eu nu am ştiut pe moment că Horia joacă şi pierde la cazinou sume mari de bani. Am aflat ulterior şi am rămas şocată! Ce să mai, eu am trăit cu dracul, nu multe femei au avut viaţa pe care am trăit-o eu”, a declarat Mariana Moculescu.

Ar fi distrus-o la divorț

Fosta soție a artistului a mai spus că acesta s-a folosit de influența sa pentru a o distruge la divorț și că a reușit. . „Nu îmi mai aduc aminte exact ce s-a întâmplat atunci. Nu mai ştiu dacă a venit la tribunal cu martori mincinoşi. Pot însă să spun că Moculescu s-a folosit de orice formă de influenţă pentru a mă scoate din drepturile mele. Şi slavă Domnului, el chiar avea influenţă pe vremea aceea”, a mai spus Mariana Moculescu.