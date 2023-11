Mariana Moculescu, despre aventura cu Cătălin Cherecheș. A cucerit-o pe loc

Cătălin Cherecheș ar fi avut o relație cu Mariana Moculescu înainte să se căsătorească cu actuala soție. Aceasta a povestit că primarul din Baia Mare a curtat-o multă vreme și că s-au întâlnit de câteva ori. Ea a mai spus că este un bărbat foarte politicos, elegant și care știe cu adevărat cum să se comporte cu partenera de viață.

Cătălin Cherecheș a curtat-o pe Mariana Moculescu

„Nu vreau să fiu judecată de nimeni. Eu l-am cunoscut pe Cătălin înainte de căsătoria sa, știam că are o relație, l-am și întrebat despre fata respectivă, actuala soție, dar mi-a spus că nu întotdeauna tot ce apare pe social media este și sută la sută adevărat.

Am fost curtată de Cătălin Cherecheș mai demult și am acceptat invitația sa destul de târziu, în luna aprilie (n.r – a acestui an). Am conversat foarte mult cu el la telefon, nopțile. Mă plăcea foarte tare, pentru că sunt o femeie cunoscută în România, care a avut și o reclamă anume. Și-a dorit foarte mult să ne întâlnim și în realitate și s-a întâmplat până la urmă, dar mi-a dat niște mesaje la început, niște mesaje cavalerești extraordinare”, a declarat Mariana Moculescu.

A cucerit-o instant

Ea a mai declarat că primarul din Baia Mare i-a făcut o mulțime de complimente și că i-a înțeles viața zbuciumată. Mai mult, acesta îi spunea „Lady”( doamnă”. Mariana Moculescu consideră că soția lui Cherecheș este foarte fericită lângă un om ca el.

Numele meu era, de fapt, Lady, nu Mariana. Îmi spunea Lady. Foarte galant, foarte curtenitor și o să dau din casă și o să vă spun că este foarte bărbat. E ceva de înnebunești. Deci mă uit la soție și spun: e fericită sigur cu el și îl iubește de adevăratelea, vă zic eu.De trei ori am ratat, a patra oară ne-am văzut, dar între timp am vorbit patru luni, nopți, ore, discuții, complimente, dar nu numai complimente, ci și compătimiri, mi-a înțeles viața, a înțeles situația.” , a mărturisit Mariana Moculescu în cadrul emisiunii moderate de Cristi Brancu.

De ce s-au despărțit Cătălin Cherecheș și Mariana Moculescu

Mariana Moculescu a mai spus că l-a plăcut mult pe primarul din Baia Mare, dar că a simțit că este ceva în neregulă și că a preferat să se retragă. Aceasta a declarat că s-a enervat foarte tare când Cherecheș a întrebat-o cine este cu adevărat.

Păi nu am mai continuat, dar chiar vrei să-ți spun chiar tot? Eu vreau să spun doar un lucru. Așa cum mă vedeți, eu am fost foarte chinuită în relația cu bărbații ăștia. Eu dacă simt ceva sau dacă mi-ai spus un cuvânt eu l-am ținut minte fără să îmi dau seama, subconștientul meu imediat a făcut o analiză asupra acelui caracter. Faptul că mi-a pus întrebarea cine sunt m-a deranjat, nu pe moment.”, a mai spus vedeta pentru sursa menționată anterior.