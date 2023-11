Dramele din viața lui Horia Moculescu. Tragedia care l-a făcut să albească

Horia Moculescu este unul dintre cei mai longevivi artiști români. La 86 de ani este foarte activ, fiind implicat în mai multe proiecte muzicale. Pe de altă parte, are și o poveste de viață impresionantă, dat fiind că viața l-a încercat în multe feluri. A cunoscut succesul datorită muzicii sale, cele 500 de piese compuse fiind dovada.

Pe de altă parte, Horia Moculescu a trecut și prin momente dintre cele mai dificile care i-au marcat viața. Și le amintește și povestește despre ele cu naturalețe.

Horia Moculescu, o copilărie greu încercată

S-a născut în 1937, astfel că a prins toată epoca comunistă cu hidoșeniile sale. La 11 ani și-a pierdut mama, tragedie pe care, spune acum, nu a înțeles-o în adevărata sa amploare. Era prea mic, astfel că nu înțelegea foarte bine ce se petrece.

„Nu am înțeles amploarea tragediei morții mamei mele. Aveam inconștiența vârstei de 11 ani. Plus că eu am aflat că mama mea e pe moarte cu trei zile înainte de a muri, stând cu ea în casă. S-au ferit de mine tot timpul, ca nu cumva să îi spun eu ei”, a povestit compozitorul.

Horia Moculescu a aflat abia cu trei zile înainte ca mama sa să se stingă ce avea să urmeze. A povestit cum s-a întâmplat. Cum a fost luat de tatăl său, în oraș, și i-a spus ce urmează.

„Cu trei zile înainte de a muri, m-a luat taică-miu, m-a dus pe bulevard, la Scala, unde era un lacto-bar. Mi-a spus: «De ce ești așa de neastâmpărat? Mama ta e pe moarte… În clipa aceea, a căzut scaunul cu mine. Am căzut cu scaun, cu masă, cu tot… nu am putut să cred așa ceva. Eu nu am avut timp să realizez tragedia decât mult mai târziu, după ce a murit mama”, a mai povestit artistul.

Tatăl condamnat la pușcărie

Dacă pierderea mamei a urmat o altă dramă, e drept ceva mai târziu, pe când avea 22 de ani. Tatăl său a fost condamnat la închisoare, de comuniști. Avea să stea 25 de ani după gratii, își amintește Horia Moculescu. Iar el a aflat de la o rudă prin alianță, când a revenit dintr-o vacanță, de pe Litoral.

„Când am venit de la mare, m-a așteptat cineva și m-a invitat la masă, unde o rudă prin alianță mi-a dat vestea: «Știi că Nicky – așa i se spunea tatălui meu – a fost condamnat la 25 de ani». Atunci am albit. Aveam 22 de ani”, a spus compozitorul.

Horia Moculescu, despre moartea fiului său

Cea de-a treia dramă pe care a trăit-o a fost moartea fiului său, Ionuț, despre care a aflat de la o vecină. După ce a aflat a rămas blocat cu ochii la un perete. Această tragedie s-a petrecut în perioada scandalului cu ultima sa soție, Mariana.

„Și sună prietena mea bună, care a murit, Dumnezeu să o ierte! «Ai auzit de Ionuț? (Așa îl chema pe fiul meu.) A căzut de la etajul 5». Am închis telefonul. Am stat un sfert de oră uitându-mă pe perete. Și m-a sunat peste un sfert de oră și mi-a spus: «A murit»”, a povestit compozitorul Horia Moculescu.

Cea care l-a consolat și l-a încurajat a fost Nidia, fiica sa. În schimb, fosta soție, spune, avea un zâmbet de satisfacție când a aflat, își amintește Moculescu.