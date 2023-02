Ce pensie are Horia Moculescu. Viața compozitorului s-a schimbat. „Am mai pățit niște lucruri neplăcute”

Horia Moculescu este unul dintre cei mai cunoscuți compozitori din țară, dar are o pensie extrem de mică, în comparație cu alți pensionari. Acesta se descurcă cu greu, mai ales după ce s-a îmbolnăvit.

La vârsta de 85 de ani, Horia Moculescu primește din partea statului român o pensie 2.000 de lei. El este nevoit să lucreze și acum, chiar dacă este bolnav, pentru a se putea descurca și pentru a pune o pâine pe masă.

Acesta merge în calitate de jurat la mai multe concursuri muzicale și primește sume între 300 de euro și 1.000 de euro pentru aparițiile sale. Cu toate astea, ele sunt din ce în ce mai rare în ultima vreme.

Horia Moculescu a fost internat în spital

Horia Moculescu a mai povestit că a mers la spital pentru a își face mai multe analize și că este foarte preocupat de sănătatea sa. „Eu sunt într-un spital care este o clinică excepțională. Sunt la Ana aslan unde nu aș fi câștigat în altă parte atâta pozitivism. La 85 de ani, un om responsabil se mai gândește că trebuie să își facă și niște reparații.

Eu îmi fac revizia așa cum am făcut și cu mașina asta săraca pe care o am de 17 ani, când trebuia așa cum scrie în carte. Și așa scrie în carte că la 85 de ani mai faci câte o revizie”, a spus Horia Moculescu.

El a recunoscut că s-a confruntat cu o mulțime de probleme de sănătate din cauza fumatului și că a fost infectat cu COVID-19.

„Se spune că dacă fumezi îți scrutezi viața cu zece ani, eu dacă nu fumam aveam acum 95 de ani…. Acum respir mult mai bine, chiar după prima vizită făcută la Ana Aslan, în primăvară, când am intrat cam decrepit și am ieșit un om în forță, dar de atunci am mai pățit niște lucruri neplăcute inclusiv un COVID”, a spus artistul, potrivit RTV.