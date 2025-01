Social Ce temperatură are Luna? Mistere pe care nu multă lume le știe







Temperatura la suprafața Lunii variază în funcție de lumina solară, cu temperaturi cuprinse între minus 100 de grade Celsius și peste 100 grade Celsius. Această diferență se datorează lipsei unei atmosfere, ca cea a Pământului, vastelor oceane și ciclului zi-noapte lunar, care expune suprafața sa la lumină și întuneric pentru perioade mai lungi.

Ce temperatură are Luna

Solul Lunii, cunoscut sub numele de regolit, este un bun izolator, permițându-i să rețină căldura sau frigul atât în lumină, cât și în întuneric. Cu toate acestea, regolitul nu este un bun conductor, deoarece temperatura medie la 20 de centimetri sub suprafață era cu 40 până la 45 de kelvini mai ridicată decât la suprafață.

În apropierea ecuatorului lunar, temperaturile pot atinge 121 C (250 F) în lumina soarelui și pot coborî până la -133 C (minus 207 F) în întuneric. Subsuprafața Lunii nu suportă aceleași temperaturi extreme. NASA a măsurat temperatura lunii cu ajutorul Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), care a fost lansat în iunie 2009. În iulie 2022, LRO a descoperit că unele regiuni umbrite din interiorul gropilor rămân în jurul valorii de 63 F (17 C), ceea ce sugerează că acestea ar putea fi locuri adecvate pentru adăpostirea oamenilor.

Descoperirea făcută de NASA

Cu toate acestea, Luna ar putea deveni extrem de rece în unele zone umbrite și ar putea conține chiar cea mai scăzută temperatură din sistemul solar. Craterele de la polul sudic al Lunii ar putea fi „dublu umbrite”, protejate de căldura solară directă și de sursele secundare de încălzire, cum ar fi radiațiile solare care se reflectă în zonele din apropiere.

Temperaturile directe ale acestor cratere nu au fost măsurate, dar este posibil să fie de 25 kelvin (minus 414,67 F sau minus 248,15 C) sau chiar mai scăzute.

Curiozități despre Lună

Înțelegerea modului în care temperaturile de pe Lună fluctuează în diferite locuri va fi crucială pentru explorările viitoare, deoarece va ajuta la construirea de echipamente care pot rezista la creșterile și scăderile de temperatură. De asemenea, este important să se înțeleagă modul în care regolitul izolator interacționează cu diferite instrumente pentru a evita supraîncălzirea acestora, potrivit Live Science.

În concluzie, înțelegerea fluctuațiilor de temperatură de pe Lună este esențială pentru explorarea viitoare și pentru dezvoltarea de așezări permanente sau de instrumente științifice pe Lună.