Ce pensie are Maria Dragomiroiu după 40 de ani de muncă: „De la discuțiile cu pensia, m-a și înjurat lumea pe Facebook”

Cu toate că a decis să iasă la pensie, Maria Dragomiriu nu se desparte de scenă, pentru că dragostea pentru lumina reflectoarelor este mult prea puternică. Dat fiind faptul că primește de la stat o pensie de doar 1200 de lei, aceasta trebuie să mai aibă și alte surse de venit pentru a se putea descurca.

„Eu am ieşit la pensie de o lună de zile şi, după 40 de ani de muncă, am 1200 lei. Cam cum aş putea să trăiesc eu? Eu, care am dăruit atâta bucurie oamenilor care îmi ascultă cântecele? Cum să trăiesc cu 1200 de lei?”, a declarat Maria Dragomiroiu într-un interviu mai vechi, din 2019.

Între timp, pensia vedetei s-a mai mărit, însă tot era puțin pentru un artist. Cântăreața este supărată pentru că după 40 de ani în care a bucurat inimile oamenilor, statul român îi oferă o pensie mică din care nu se poate întreține.

„De la discuțiile cu pensia, m-a și înjurat lumea pe Facebook. Îi rog frumos să nu mă mai înjure că am trecut și eu de două mii de lei. Și cu indemnizația am făcut vreo 2.700 de lei. Dar un artist nu trăiește din asta. Eu și acum plătesc impozite și poate mulți dintre dumneavoastră primiți pensie”, a mărturisit Maria Dragomiroiu, într-o emisiune TV.

Maria Dragomiroiu, în război cu fratele Mădălinei Manole

Fratele regretatei artiste a reacționat în urma declarațiilor făcute de solista Maria Dragomiroiu despre Mădălina Manole în emisiunea „40 de întrebări” cu Denise Rifai de la Kanal D. Marian Manole a acuzat-o pe Maria Dragomiroiu de denigrarea publică a celei care i-a fost cândva prietenă. Maria Dragomiroiu, care fusese cea mai bună prietenă a Mădălinei Manole, a declarat că regretata cântăreață suferea de depresie, dând vina pe familia acesteia pentru lipsa de reacție.

„Îmi pare rău că a plecat așa. A fost sora mea mai mică, ne-am spus și bune, și rele. Am învățat una de la alta, Mădălina a însemnat mult. A acceptat și sfaturile mele. Ea a fost o fire depresivă. Era exigentă cu ea, își iubea enorm familia, dar sunt convinsă că ceva a canalizat-o spre acest destin. Ea simțea ceva.

Ea spunea că asupra familiei ei apasă un blestem, că s-ar putea să moară tânără. Nimeni n-a fost lângă ea. Mama era departe, se recăsătorise, iar omul de lângă ea nu a iubit-o destul încât să o salveze”, a declarat Maria Dragomiroiu.