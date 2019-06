Maria Dragomiroiu, umilită după 40 de ani de muncă. Ce sumă îi oferă lunar statul. „Cum aș putea eu să trăiesc...”

Maria Dragomiroiu este vocea de aur o muzicii populare românești. Recent, artista a decis să iasă din lumina reflectoarelor și să se pensioneze.





Cântăreaţa a dezvăluit la emisiunea Răi Da Buni suma pe care o primeşte lunar de la stat.

Cu toate că a decis să iasă la pensie, Maria Dragomoriu nu se desparte de scenă deoarece, dragostea pentru scenă este mult prea puternică. Dat fiind faptul că primește de la stat o pensie de doar 1200 de lei, aceasta trebuie să mai aibă și alte surse de venit pentru a se putea descurca.

„Eu am ieşit la pensie de o lună de zile şi, după 40 de ani de muncă, am 1200 lei. Cam cum aş putea să trăiesc eu? Eu, care am dăruit atâta bucurie oamenilor care îmi ascultă cântecele? Cum să trăiesc cu 1200 de lei?”, a declarat Maria Dragomiroiu la Răi Da Buni.

