Horoscop Horoscopul lui Dom' Profesor, 7 aprilie 2025. Le este frică...







7 aprilie

Pe 7 aprilie s-au născut: Siddhartha Gautama Buddha, Francis Ford Coppola, Ravi Shankar, Francois Fourier, James Gardner, Joel Robuchon, Ole Kirk Christiansen, Amza Pellea, Mircea Danieluc.

În calendarul creştin-ortodox fix, pe 7 aprilie sunt Sfinţii: Gheorghe Mărturisitorul, Caliopie, Achilina şi Rufin diaconul. În „Kalendarul” vechi, al dacilor, nimic de semnalat, nimic de sărbătorit.

O notă specială pentru Amza Pellea – pe 7 aprilie pomenim un mare om, un mare actor. Cunoscut publicului mai ales prin rolul lui Nea Mărin, olteanul şiret şi inteligent, mereu mirat de paradoxurile vieţii pe dos pe care o trăia. Cunoscut peste hotare pentru rolul din "Mihai Viteazul", dar vocea a fost a lui Emanoil Petruţ.

Pe 7 aprilie se pomeneşte, tradiţional, convenţional şi ritual, pe Siddhartha Gautama Buddha - întemeietor de religie, astăzi a treia religie mondială, ca număr de adepţi. Ziua exactă a naşterii lui nu se cunoaşte, doar se știe că era născut în zodia Berbecului în anul 563 înainte de Hristos. S-a stabilit ziua de 7 aprilie, prin calcule și mărturii indirecte. Și ziua de naștere a Lui Iisus s-a pierdut, dar până la urmă nu este așa de important, decât din punct de vedere astrologic.

Este interesant că Buddha nu a lăsat, sau a dictat direct, sau prin mijloace divine, vreo carte. El nu a dorit să fie sfânt, adulat şi divinizat! Pur şi simplu a evoluat și a ajuns la înţelepciune, la o înţelegere perfectă a divinităţilor, a naturii şi a umanităţii care i-a dictat cursul vieţii! Sigur, în orice hotel din India, sau Tibet, o să găsiţi pe noptieră "The Teaching of Buddha" dar acestea sunt, de fapt, povestiri despre viaţa şi faptele lui Budha.

Și budismul a atacat creștinismul, dar cu arme nonviolente, cu inteligență și înțelepciune. Mai țineți minte călugării budiști care își dădeau foc, ca protest și pribegii ”Hare, Hare Krishna”? Conform religiei pacifiste a lui Buddha! Câtă diferență între budism și islam!

Clericii lama pe care i-am avut profesori în Tibet, mereu câte doi, erau de părere că islamul încă nu a ajuns la o evoluție spirituală suficientă, că mai are mult de parcurs, chiar dacă are mulți adepți, deocamdată esența, ca religie, nu este benefică. Este o religie a întunericului, a nopții, a Lunii, a răului, a umilinței și a discriminării. Unde ar trebuie să ierte, pedepsește, unde ar trebui să înalțe, umilește și unde ar trebui să aducă pacea, face război. Părerera tibetanilor.

Eu cred că au dreptate, invadatorii musulmani trebuie scoși din Europa, ura, primitivismul și violența lor nu au ce căuta printre noi, avem destule probleme și fără ei. Vedeți, domiile voastre, am trăit 15 ani în spațiul musulman. Îmi place, iubesc Orientul, m-aș intoarce de o mie de ori în Iran, Iordania, Algeria, Maroc, Tunisia, Siria, Irak etc etc. Ca să nu mai pomenesc de Africa. Acolo respectam foarte strict regulile musulmanilor, de aceea m-au accepta ca unul de al lor. Niciodată nu și-au pus problema că sunt creștin. Eram rūmi. Maestrul meu, ultimul Bătrân din Munte, Hadji Bedâ Laleh Singh, era musulman, și totuși m-a ales ca ucenic, ca adept. Nu conta religia, ci spiritul.

Am fost extrem de ultragiat de invazia musulmanilor în Europa. Mai ales pentru că cei care au venit sunt лишний человек, vorba lui Turgheniev. Nici prințul Saad, nici multimilionarul Molavi Hassan Tabrizi nu s-au gândit niciodată să se stabilescă în Europa. Prostimea musulmană, da! Trebuie să înțelegeți că nu sunt împotriva musulmanilor, ci împotriva prostimii de orice religie, etnie, sex, sau convingere sexuală ar fi! Mai mult, prostimea muslmană aduce cu ea înpoierea socială și modul de producție asiatic, două probleme imense. Ca și 127 de noi tulpini de boli și nenumărate gângănii periculoase. Și un fond genetic slab.

Ghiuleaua de piciorul Europei, care o constituie cei 50 de milioane de musulmani, prostimea musulmană, a făcut ca dinamica de dezvoltare al continentului alb, creștin, european să se diminueze în ultimii ani cu 23,7%. Enorm!!! Așa a apărut o nouă filosofie care tratează ”civilizația colapsului” sigur, la francezi, lor le place multiculturalismul.

Dar nu despre asta doream să vă spun, dragii mei lupi, padawani și hobbiți ci de un articol apărut în ”Krasnaya Zvezda” organul Ministerului Apărării al Federației Ruse. Primesc multe informații, sunt abonat la 47 de ziare străine. Și am sursele mele. Cele din țară nu contează, știu cu câteva zile înainte ce și cum o să publice. De multe ori am publicat o informație, direct de la sursă, care a apărut în presa românească trei zile mai târziu, ca noutate!

După cum raportează Jon Christian ”supersoldații ” ruși pot bloca computerele inamicilor, pot transmite informații direct în mintea soldaților inamici, sau pot citi documente aflate în seifuri metalice la mii de kilometri distanță. Totul folosind tehnici învățate de la delfini cu puteri telepatice. Citez din ”Business Insider’s”: “With an effort of thought, you can, for example, shoot down computer programs, burn crystals in generators, eavesdrop on a conversation, or break television and radio programs and communications.” Articolul continuă cu opinia savantului Ievghenii Alexandrov, de la Academia de Științe din Moscova care aruncă în ridicol toată povestea: “All the talk about the transfer of thought at a distance does not have a scientific basis,” he said, adding that “there is not a single such recorded case, it is simply impossible.”

Intoxicarea, transmiterea de informații false, este o armă vicioasă. Pentru că poate fi descifrată de alții, care chiar știu despre ce este vorba. În acest caz, rușii au dezvăluit secretul lui Polichinelle: le este frică! Le este frică să termine războiul, dar și să-l continue...

Tare aș vrea să trăiesc într-o lume în care singurele bătălii să fie cele cu trandafiri la șosea, iar întrecerile să fie doar sportive și războaiele să fie doar amoroase, cu dulci armistiții nocturne!

Trezește-te, visător nechibzuit, nebun al Domnului, - îmi spunea ieromonahul Dionisie Ignat, atonitul de bună amintire – nu vezi că prostimea, marea majoritate, ascultă numai de ciomag? În ce lume trăiești?” Acum, din pustnicie, aș putea să-i răspund bunului monah de la Sf. Munte Athos: ”Avva, trăiești în lumea pe care o alegi! Pe Pământ în același timp, sunt multe lumi, ca foile unei cepe. Trebuie, doar, să alegi și să plătești prețul alegerii!”

Ceva, însă nu putem să alegem. La fel de eternă ca și Speranța, nemuritoare, pentru că a rămas în Cutia Pandorei, este și ziua de mâine, mereu este o zi de mâine, cu o nouă șansă, doar, în definitiv, mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 7 aprilie 2025

BERBEC Discuțiile de cu o zi înainte, de duminică, te-au ușurat. Urmărirea lor este pozitivă, continuă! Forma revine în forță datorită stării tale de spirit mai optimiste. Ai putea profita din plin de rezoluțiile bune pe care le iei. Astăzi, de luni, ocupă-te numai de problemele tale! În mod paradoxal, te foloseşti mai mult de compromis şi defensivă. Probabil că rapiditatea şi agresivitatea caracteristice te-au obosit prea mult! O zi favorabilă, în special pentru activităţile de rutină.

TAUR Auzi lucruri favorabile, un zvon, o promisiune de succes! Eşti pe calea cea bună. Nu renunţa tocmai acum, nu schimba nimic. Ai potenţial, poţi să reuşeşti şi eşti motivat în ceea ce faci. Totul este în regulă, nu ți-e frică de nimic și ești într-o dispoziție grozavă. Bucuria ta de a trăi este comunicativă și îți permite să te bucuri de plăcerile vieții în deplină libertate.

GEMENI Astăzi ai un control bun asupra emoţiilor tale. Chiar ai nevoie, pentru că ziua îţi rezervă situaţii complicate, din care poţi să ieşi doar prin rapiditate şi originalitate, calităţi zodiacale. Poți crea cu ușurință schimburi interesante, profitabile și rapide cu mulți parteneri. Această atmosferă fluidă și prietenoasă excelentă este efemeră, așa că profitați la maximum de ea și economisiți ceea ce veți avea nevoie pentru zilele mai dificile.

RAC După muncă, sau şcoală, e necesar să rezolvi unele probleme urgente, treburi de luni, cum ar fi cumpărăturile de completare, după consumul din weekend. Ai timp şi de puţină distracţie! Aceasta zi pote fi o zi cheie pentru destinul tău profesional. Țineți ochii deschiși pentru că poate apărea o oportunitate de schimbare a locului de muncă, sau a postului. Ar putea fi o slujbă bine plătită, care se potrivește în sfârșit cu caracterul tău deschis și adaptabil.

LEU Zi foarte activă la nivel sentimental. Cheltuiești o energie deosebită pentru a-ți extinde inima dornică de a iubi. Și succesul îți zâmbește, partenerul tău este foarte receptiv. Ridică moralul! Într-o atmosferă tinerească și distractivă, schimburile sunt numeroase și variate dar nu foarte profunde. Este bun pentru întâlniri informale, pentru flirturi fără importanță sau pentru zone intelectuale: ai o minte rapidă și reacții deosebit de eficiente, profită de ele.

FECIOARĂ Anturajul tău este o sursă de mare satisfacție, mai ales intelectuală. Găsești cu ușurință un public atent și receptiv. Rămâne să pozitivezi orice critici, chiar să le accepți și să ții cont de ele pentru că de multe ori sunt la nivelul bunului simț. Astăzi, atuul tău constă în spiritul tău de inițiativă care te pune în fața unor mari oportunități. Slăbiciunea ta este impulsivitatea și nerăbdarea. Controlează-ți reacțiile, gândește-te înainte de a acționa și așa poți face afaceri excelente!

BALANŢĂ Acorzi mai multă atenție oamenilor care o merită. Fii mai atent şi exact, concentrează-te, ca să nu uiţi termene, date importante, care privesc problemele tale personale, sau de serviciu. Mai multă prudenţă cu cei care doresc doar să se folosescă de tine. Ai în suflet dorința să te faci util, specializarea ar fi ideală, gândește-te, află. Îți este ușor să împărtășești cele mai bune emoții și dispoziții cu familia ta.

SCORPION Orizontul este clar, chiar foarte senin, semn că avansezi în proiectele tale. Și la financiar. Finanțe care îți permit să implementezi un nou program bine gândit. Ți-ai stabilit reperele. Se pare că poți strânge niște bani, rapid. Ce te asteapta? Dezvoltarea carierei. Perioada este promițătoare, desigur, ai decizii de luat, dar este pentru o cauză bună. O persoană îți oferă un ajutor neașteptat, bunătatea lui te poate uimi.

SĂGETĂTOR Astăzi trebuie să te menajezi un pic, mai ales evită efortul fizic. Pe planul relaţiilor umane este timpul unor clarificări. Pune lucrurile la punct înainte să-ţi scape de sub control! Pare esențial să distribuim rolurile și să punem în scris ceea ce se cuvine fiecăruia, atât în ​​ceea ce privește participarea financiară, cât și repartizarea sarcinilor. Nu presupune că totul se va rezolva de la sine. Nu se rezolvă, niciodată!

CAPRICORN Imaginația se desfășoară la bine și la rău, reacțiile sunt rapid dramatice, iar cea mai mică lipsă de tact riscă să fie puternic sancționată de lacrimi, sau ranchiuni pe cât de tenace, pe atât de iraționale. Evită să șochezi sau să jignești, bucură-te de familie. Relațiile cu clanul familiei aduc astăzi mari satisfacții, cu condiția să dai dovadă de căldură, ceea ce îți este ușor, și de diplomație, care este poate mai dificil. Nu căuta să strălucești sau să câștigi, climatul este mai mult romantic decât competitiv.

VĂRSĂTOR Folosește-ți intuiția sau, mai bine, fă-ți timp să te gândești înainte de a acționa. Dacă ai suficientă empatie, vei simți emoțiile oamenilor față de pericolele vremurilor și vei fi dornic să-i liniștești sau să-i răsfățați mai degrabă decât să-i contrați, chiar dacă nu este rău intenționat. Se simte un sentiment de lipsă, de sărăcie programată, nu forțați nimic sau pe nimeni, reevaluați situația diferit, cu blândețe. Nu lăsa să se instaleze lenea. O activitate sportivă te-ar ajuta considerabil să-ți recapeți energie!

PEŞTI Poți să te faci nepopular cu un cuvânt nefericit, o izbucnire incomodă, o reacție nepotrivită. Emoțiile sunt la iveală astăzi, nu te juca precum elefantul într-un magazin de porțelanuri, situațiile pot escalada rapid! Astăzi, capul și inima domniei tale pot fi, fără îndoială, în direcții diferite. Ai o mulțime de lucruri de făcut și trebuie să faci un bilanț al trecutului tău, ceea ce te încetinește considerabil în reacțiile tale emoționale.