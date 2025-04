Un al doilea copil a murit de rujeolă în Texas. Secretarul sănătății, Robert Kennedy Jr., criticat

Un al doilea copil a murit din cauza rujeolei în Statele Unite, ca urmare a unei epidemii care a izbucnit în statul Texas, în sudul țării. Această boală, extrem de contagioasă, a fost gestionată de către secretarul sănătății, Robert Kennedy Jr., dar abordarea sa a fost criticată.

Un copil a decedat joi într-un spital din Lubbock, în nord-vestul statului Texas, din cauza insuficienței respiratorii cauzate de rujeolă, conform unui comunicat emis de autoritățile sanitare locale. Se precizează că victima, o fetiță de 8 ani, nu fusese vaccinată împotriva rujeolei și nu avea probleme medicale cunoscute.

În urma tragediei, secretarul sănătății, Robert Kennedy Jr. (nepotul fostului președinte asasinat în 1963), a mers la Lubbock pentru a oferi sprijin familiei îndoliate, conform unei declarații făcute de acesta pe platforma X.

I came to­ Gaines County, Texas, today to comfort the Hildebrand family after the loss of their 8-year-old daughter Daisy. I got to know the family of 6-year-old Kayley Fehr after she passed away in February. I also developed bonds with and deep affection for other members of…

