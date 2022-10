Horia Moculescu, internat în spital timp de două săptămâni. Care sunt probleme cu care se confruntă artistul

Horia Moculescu se confruntă cu noi probleme de sănătate. Compozitorul a anunțat că a fost internat la spital și va sta acolo timp de două săptămâni. Bărbatul, în vârstă de 85 de ani, a mărturisit că a simțit nevoie să aibă o perioadă de refacere. Așadar, acesta este motivul principal pentru care a decis să se interneze. În acest context, nu se poate vorbi de o urgență medicală, ci doar de prevenirea anumitor probleme de sănătate care ar putea apărea.

În plus, pianistul a dezvăluit că a fost alegerea lui să meargă la spital pentru a se revigora. De asemenea, el a subliniat că nu se simte rău. Mai mult decât atât, bărbatul a mărturisit și care este problema cu care se confruntă.

„Nu am nicio problemă, doar anul nașterii. Cu anul nașterii mă confrunt. Sunt internat de două săptămâni pentru revigorare, pentru refacere … nu întinerire, dar pentru menținerea unui statut. Nu mă simt rău. Ieri am intrat și stau două săptămâni. Așa am făcut și în primăvară și m-am simțit excepțional după. (…) Pe gânduri nu m-a pus decât inflația!”, a spus Horia Moculescu pentru Antena Stars.

Problemele de sănătate cu care s-a confruntat Horia Moculescu

Mariana Moculescu, fosta parteneră de viață a compozitorului, a dezvăluit că artistul are probleme din cauză că a fumat foarte mult în timpul vieții. Bărbatul a avut acest viciu până la 65 de ani. În urmă cu 20 de ani a decis să renunțe pentru a-și îmbunătăți sănătatea.

„Horia o să meargă luna aceasta, câteva zile, la Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie Ana Aslan, la tratament. A mai fost acolo, nu este prima dată!”. De asemenea, Mariana a mai adăugat că știe că Moculescu are anumite probleme medicale, dar nu este ceva grav. „TBC din tinerețe, care revenise de ceva timp. Sănătatea lui i-a fost afectată foarte mult de fumat, de asta a și renunțat la vârsta de 65 de ani la țigări”, a precizat femeia în urmă cu câteva zile.