Noi detalii despre starea de sănătate a lui Horia Moculescu. Cum se simte compozitorul

Nidia Moculescu a oferit noi informații despre starea de sănătate a tatălui său, compozitorul Horia Moculescu, aflat în continuare sub supravegherea medicilor la Institutul „Matei Balș” din București. Compozitorul, în vârstă de 88 de ani, a fost internat de urgență săptămâna trecută și se află la secția de Terapie Intensivă, după ce starea sa s-a agravat brusc.

Fiica sa a povestit despre situația actuală, confirmând că maestrul se află încă la ATI și că medicii fac tot posibilul pentru a-i îmbunătăți starea.

„Le mulțumesc tuturor pentru gândurile bune. Tata este însă la fel, cu sănătatea, tot internat, la ATI”, a declarat Nidia Moculescu. Aceasta a precizat că familia traversează o perioadă dificilă, dar rămâne optimistă și recunoscătoare pentru sprijinul primit din partea celor care îl admiră pe compozitor.

Vestea internării lui Horia Moculescu a îngrijorat lumea artistică, fiind vorba despre una dintre cele mai importante personalități ale muzicii românești. Potrivit apropiaților, starea lui este stabilă, însă fragilă, iar medicii de la „Matei Balș” îl monitorizează permanent.

De mai bine de 15 ani, compozitorul se confruntă cu o afecțiune dureroasă – neuromul Morton, o boală care afectează nervii de la nivelul tălpii. În numeroase interviuri, artistul a povestit despre această problemă, mărturisind că durerile i-au influențat viața de zi cu zi.

„Situația nu e gravă, dar nici bine nu pot spune că e”, spunea acesta cu câteva luni în urmă, recunoscând că tratamentele l-au ajutat doar parțial.

În ciuda dificultăților, Horia Moculescu a continuat să rămână activ în domeniul artistic. De-a lungul carierei, a compus numeroase melodii pentru artiști consacrați și a fost o prezență constantă pe scenele și ecranele din România.

Pentru moment, medicii mențin o rezervă în privința evoluției stării sale, însă familia a transmis că orice semn de îmbunătățire este privit cu speranță și recunoștință.