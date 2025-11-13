A murit actorul Mihai Dinvale, fost director la Teatrul Mic
- Iuliu Vlădescu
- 13 noiembrie 2025, 06:45
Cunoscutul actor Mihai Dinvale, fost director al Teatrului Mic din București și devenit celebru în România pentru rolurile sale din teatru și în film, a murit miercuri spre joi noaptea, potrivit paginii de Facebook „Actorii romani -Valorile Romaniei nu mor”.
Mihai Dinvale a murit la 74 de ani
„Din păcate o nouă veste tristă, ne zguduie sufletul. Actorul Mihai Dinvale, fost director al Teatrului Mic din București, cunoscut pentru roluri multiple atât în teatru, cât și în film, a încetat din viață. Dumnezeu să îl odihnească în pace și lumină veșnică!”, au scris autorii paginii.
Actorul Mihai Dinvale era născut pe 26 decembrie 1950, la Târgu Mureș.
El a absolvit Liceul de Muzică din Timișoara și Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, unde i-a avut profesori pe Moni Ghelerter, Zoe Anghel Stanca și Gheorghe Angheluță.
Carieră strălucită
A lucrat ca actor la Teatrul Mic din București, unde a fost numit director în septembrie 2014 și a ocupat această poziție până în noiembrie 2015.
Actorul Mihai Dinvale apărut în numeroase filme și seriale de televiziune precum Legături bolnăvicioase (2006), Iubire ca în filme (2006), Cu un pas înainte (2007), Cealaltă Irina (2009) sau Sunt o babă comunistă (2013).
La teatru, a jucat în piese precum „Profesiunea doamnei Warren” de George Bernard Shaw, „Băieții de aur” de Neil Simon, „Dacă n-ai mai fi” de Florian Zeller sau „Furtuna” de Shakespeare.
Pe 26 decembrie ar fi împlinit 75 de ani.
Mihai Dinvale, filmografie completă
- Femeia fericită (1974)
- Domnișoara Nastasia (1976)
- Speranța nu moare în zori (1976)
- Egmont (1977)
- Serenadă pentru două vârste (1978)
- Mai presus de orice (1978)
- Ștefan Luchian (1981)
- Întoarcerea din iad (1983)
- Flăcări pe comori (1988)
- Liliacul înflorește a doua oară (1988)
- Drumeț în calea lupilor (1990) - Traian Boeriu
- Neînțelegerea (1991)
- Miss Litoral (1991)
- Cum vă place? (1992)
- Ce zi frumoasă! (1992)
- Dark Angel: The Ascent (1994) - Police Chief
- Trancers 4: Jack of Swords (1994) - Crossbow Noble
- Trancers 5: Sudden Deth (1994) - Defiant Noble
- Cu poporul, pentru popor (1995) - Proiecționistul
- The Vampire Journals (1997) - Dimitri
- Subspecies 4: Bloodstorm (1998) - Dr. Niculescu
- Shapeshifter (1999) - Maximov
- Fii cu ochii pe fericire (1999)
- Le Dernier Plan (2000) - Constantin Dolinescu
- Tânărul Sherlock Holmes (2002) - directorul teatrului
- Mătrăguna (2002)
- Examen (2003) - Mirea
- Trăgător de elita (2005) - Ilya Chikal
- Păcatele Evei (2005)
- E dreptul meu! (2006) - Tatăl lui Carmen
- Iubire ca în filme (2006) - Claudiu Andreescu
- Legături bolnăvicioase (2006) - prof. Mih
- Gardă de corp (2006) - John Franklin, NSA
- Pasiune și destin (2007)
- Războiul sexelor (2007)
- Cu un pas înainte (2007) - Emil Solcan
- Kung Fu Panda (2008) -Tai Lung (Dublat în română)
- Schimb valutar (2008)
- Cealaltă Irina (2009)
- Sunt o babă comunistă (2013) - Șef secție
- Live (2015) - Radu
- Meda sau Partea nu prea fericită a lucrurilor (2017) - socrul
- Octav (2017) - Avram
- Portrete în pădure (2017) - Georgescu
