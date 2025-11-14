Fetița moartă la dentist nu este primul caz. Tot anestezia a omorât un băiețel de 4 ani

Tragedia petrecută aseară, într-o clinică stomatologică din București, a bulversat toată țara. La acest moment, tatăl fetiței moarte pe scaunul dentistului în urma unei anestezii injectabile este la INML pentru a ridica trupul copilei sale. Din păcate nu este singurul caz de acest fel. În urmă cu 5 ani, scriam despre stingerea unui băiețel în aceleași condiții, într-o clinică din Pitești.

Ultimele informații despre cazul fetiței anesteziate în clinica Crystal Dental din sectorul 3 completează tabloul sinistru de aseară.

Părinții nu au putut fi audiați în cursul nopții fiindcă erau terminați de pierderea suferită. S-au întors de la Câmpulung în această dimineață pentru a merge la Poliția Capitalei pentru declarații, apoi să-și ridice fetița de la morgă. Acasă îi așteaptă băiețelul, care încă nu știe că nu mai are surioară.

Trei manevre de resuscitare s-au încercat, însă micuța nu a putut fi salvată

Ceea ce s-a întâmplat în clinica stomatologică, conform declarațiilor tatălui, sunt halucinante. Timp de peste o oră, părinții fetiței au fost ținuți pe hol și nu au fost lăsați în cabinet. Conform declarațiilor tatălui, și-au văzut copila doar când au scos-o legiștii din cabinet pentru a-i duce trupul la morgă.

„Părerea mea e că au omorât-o”, a spus tatăl. „Doctorița nu a vrut să amâne intervenția”.

Tatăl fetiței a făcut declarații chiar în fața clinicii unde fetița lui a murit pe scaunul stomatologic. A spus că doctorița care făcea intervenția nu a vrut să o amâne, deși mama i-a trimis analizele fetiței care erau cu valori foarte proaste la nivelul ficatului. I s-ar fi spus de către medic că nu are influență, că totul va decurge normal.

Părinții nu au fost lăsați să intre în cabinetul medical, nici la sedare, nici după. Practic, și-au văzut fetița purtată într-un sac negru de către un legist.

Tot tatăl a spus că știau cum decurge ședința la dentist fiindcă au mai fost cu băiatul mai mare.

Clinica Crystal Dental Clinic a transmis regrete

Clinica unde s-a petrecut tragedia, Crystal Dental Clinic, aparține dr. Sorina Blaj, fondatoarea a 4 clinici CDC. La mijlocul lunii octombrie a anunțat că a deschis la clinica stomatologică procedura de sedare profundă. În această dimineață, clinica a transmis un mesaj public despre cele întâmplate joi seara și a anunțat că personalul colaborează cu anchetatorii.

„Suntem profund șocați și devastați de tragicul incident petrecut astăzi în cadrul unei proceduri de sedare profundă efectuată unui pacient copil. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse de echipa noastră medicală pentru resuscitare, micuța a suferit un stop cardio-respirator ireversibil. (…)

Transmitem cele mai sincere condoleanțe și gândurile noastre calde familiei îndurerate. Suntem alături de ei în această clipă de neimaginate durere și ne angajăm să oferim tot sprijinul necesar. Inimile noastre sunt cu voi, iar rugăciunile noastre – pentru liniștea sufletului micuței plecate prea devreme”.

Clinica a precizat că va coopera cu autoritățile în cadrul oricăror investigații „pentru a elucida circumstanțele acestui tragic eveniment.

Băiețelul de 4 ani a murit după 45 minute de la anestezie

În 10 februarie 2020, într-un cabinet stomatologic din Pitești, s-a stins un băiețel în vârstă de 4 ani. Fusese dus acolo pentru o plombă.

Copilul a intrat în stop cardio-respirator în timp ce se afla pe scaunul medicului dentist. La 45 de minute după ce i-a fost administrat anestezic intravenos, deși clinica Teddy Care nu avea autorizație pentru a efectua acest tip de proceduri, inima micuțului s-a oprit. A fost resuscitat și trimis cu ambulanța la spitalul Gr. Alexandrescu din București.

Micuțul Petru a murit după trei zile în care organele i-au cedat pe rând, în ciuda eforturilor supraomenești ale medicilor de la spitalul Gr. Alexandrescu de a-l salva.

Medicii legiști au notat pe fișă faptul că micuțul nu avea probleme de sănătate, iar stopul cardio-respirator a fost provocat de analgo-sedare.

"Stop cardio-respirator resuscitat cu encefalopatie anoxic ischemica. Analgo-sedare in regim ambulator pentru tratament stomatologic", se arata în certificatul medico-legal.

Aveți grijă să vă informați când mergeți cu copiii la clinici!

Familia a avut încredere în medicii acelei unități medicale private din Pitești, la fel ca și părinții fetiței moarte în București acum. Anestezistul, medicul primar dr. Adrian Dinescu se recomanda cu o vastă experiență în aceste proceduri, iar clinica, așa cum s-a arătat și în comunicatul oficial, a efectuat peste 400 de analgo-sedări.

Băiețelul a fost anesteziat cu propofolul, un produs foarte puternic din cauza acestuia a murit şi Michael Jackson. La vremea respectivă, ministrul Sănătății Victor Costache, medic chirurg cardiolog, a acordat o declarație pentru EVZ.

„Acest medicament propofolul - trebuie folosit numai într-un cadru care poate fi monitorizat corect. Mai precis, astfel de anestezii trebuie făcute doar în spital, unde există echipamente speciale pentru astfel de situații. Substanța se folosește exclusiv intraspitalicesc, nu putem folosi într-un cabinet stomatologic fără sistem de monitorizare, fără toate circuitele necesare.

Medicul stomatology a fost trimis în judecată în anul 2023, de procurorii din Pitești.