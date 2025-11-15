Clinica stomatologică în care a murit o fetiță de doi ani revine cu precizări despre avizele legale

Clinica stomatologică în care o fetiță de doi ani a murit în urma anesteziei - Crystal Dental Clinic - revine public cu precizări privitoare avizele și autorizațiile legale. Comunicatul clinicii vine după ce ministrul Sănătății și presa au scris mult despre lipsa unor autorizații și primirea de către clinică a unor amenzi.

„În urma informațiilor apărute în spațiul public în cursul zilei de vineri, dorim să formulăm câteva precizări, cu toată responsabilitatea și cu deplin respect față de tragedia pe care o traversăm împreună cu familia îndurerată. Suntem profund marcați de cele întâmplate și cooperăm integral cu autoritățile pentru clarificarea completă a situației”, scrie Crystal Dental Clinic în comunicat.

„Pentru corecta informare a publicului, menționăm că activitățile de sedare profundă, desfășurate de clinică în ultimii ani, s-au realizat în cadrul unei unități care a funcționat în baza autorizațiilor și avizelor necesare, eliberate de instituțiile competente.

De asemenea, în procesul de extindere a activității, clinica a investit în noi spații medicale și echipamente moderne de sedare, iar procedurile de avizare și autorizare pentru aceste spații sunt în desfășurare, conform etapelor legale prevăzute. Aceste demersuri au fost cunoscute și monitorizate de instituțiile abilitate, în conformitate cu legislația aplicabilă”, mai afirmă reprezentanții clinicii.

„Regretăm faptul că în spațiul public au circulat informații incomplete sau denaturate, care pot crea confuzie într-un moment încărcat emoțional. Considerăm că orice evaluare trebuie realizată exclusiv pe baza documentelor oficiale, nu prin speculații sau afirmații neverificate.

Crystal Dental Clinic are o activitate de peste 20 de decenii, o echipă formată din peste 100 de profesioniști și zeci de mii de pacienți care ne cunosc standardele. Rămânem angajați în transparență, cooperare instituțională și susținerea tuturor procedurilor necesare pentru clarificarea completă a faptelor.

Suntem alături de familie în această perioadă extrem de dificilă și evităm orice declarație care ar putea accentua durerea sau influența ancheta în curs”, se încheie comunicatul Crystal Dental Clinic.

Reamintim că, joi seara, o fetiță de doar doi ani și-a pierdut viața în urma injectării unui anestezic. Micuța a intrat în stop cardiorespirator după administrarea anesteziei, iar eforturile medicilor de a o salva au fost fără succes.

Potrivit Poliției Municipiului București (DGPMB), totul s-a petrecut seara, în jurul orei 19:30. Un apel la 112 a declanșat intervenția imediată a polițiștilor de la Secția 10.

De asemenea, la fața locului, echipajele medicale chemate de medicii stomatologi au găsit copilul în stare critică și au început manevre de resuscitare care au durat aproximativ 40 de minute.

În ciuda eforturilor, fetița a fost declarată decedată în jurul orei 20:00. Conform primelor informații, stopul cardiorespirator ar fi survenit după administrarea anesteziei.

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a preluat ancheta privind moartea fetiței.