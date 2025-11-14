Tatăl fetiței care a murit la stomatolog face acuzații grave

O fetiță de 2 ani a murit joi seară într-un cabinet stomatologic din Sectorul 3 al Capitalei, după ce a intrat în stop cardio-respirator și nu a putut fi resuscitată. Părinții susțin că micuța a primit anestezie deși analizele nu erau favorabile, iar mama a fost anunțată abia după o oră. Poliția a deschis o anchetă, iar Ministerul Sănătății a trimis Corpul de Control și Inspecția Sanitară la clinica stomatologică.

Tatăl fetiței a declarat că micuța trebuia să facă două tratamente de canal, însă analizele au arătat valori ale ficatului de șase ori peste limită. Mama ar fi încercat să amâne intervenția, dar medicul i-ar fi dat asigurări că totul va fi bine. Tatăl a declarat că fetița nu avea nicio problemă de sănătate, iar cei doi părinți și-au dat acordul pentru ca micuța să fie anesteziată.

El susține că, după aproximativ 20 de minute de la administrarea sedativului, copilul a intrat în stop cardio-respirator. Părinții au fost anunțați abia după o oră și câteva minute.

Mama fetiței a declarat că nu a fost anunțată imediat despre starea copilului ei. Aceasta spune că fiica sa a intrat la cabinet la 17:06, iar la 17:30 a intrat în stop cardio-respirator.

Femeia susține că a aflat despre incident abia după o oră și că ambulanța a ajuns după o oră și jumătate. Ea a menționat că personalul clinicii a încercat resuscitarea copilului înainte de sosirea echipajului medical.

Avocatul familiei, Georgiu Coman, a declarat că fetiței i s-a administrat o cantitate foarte mare de anestezic intravenos, deși avea doar doi ani și nu fusese testată complet înainte de intervenție. El a acuzat cadrele medicale de malpraxis, subliniind că astfel de proceduri se folosesc, de regulă, la adulți.

Decesul fetiței a fost declarat în jurul orei 20:15, după ce a intrat în stop cardio-respirator. Medicii au încercat resuscitarea micuței timp de două ore, însă copilul a reintrat în stop. Ministerul Sănătății a trimis Corpul de Control și Inspecția Sanitară la clinică, iar Colegiul Medicilor Stomatologi București a transmis că va sprijini ancheta.