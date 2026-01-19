Jaqueline Cristian, locul 35 în clasamentul WTA. Ce poziții ocupă Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse

Jaqueline Cristian atinge cea mai bună performanță a carierei în tenis. Jucătoarea română a urcat două locuri în clasamentul WTA, ajungând pe poziția 35, cu 1.427 de puncte, menținându-se astfel cea mai bine clasată sportivă din România.

Jaqueline Cristian, în vârstă de 27 de ani, a urcat două locuri în clasamentul WTA, ajungând pe poziția 35, cu 1.427 de puncte, cea mai bună clasare a carierei. Ea a fost eliminată în turul 1 de la Australian Open de Karolina Muchova, scor 3-6, 6-7 (6-8), și a recunoscut că nu și-a putut face jocul obișnuit din cauza condițiilor meteo și a efortului depus la turneul de la Adelaide.

În ciuda eșecului prematur, Cristian a vorbit cu încredere despre viitor, propunându-și să ajungă în zona primelor 20 de locuri în clasamentul mondial și rămânând cea mai bine clasată jucătoare din România.

Sorana Cîrstea, sportivă care a anunțat că se va retrage la finalul anului, se menține pe locul 41 în clasamentul WTA de simplu, cu 1.249 de puncte. Gabriela Ruse ocupă în continuare poziția 79, având 872 de puncte, iar Irina Begu își păstrează locul 147, cu un total de 496 de puncte.

Anca Todoni a coborât o poziție, de pe 161 pe 162, cu 440 de puncte, în timp ce Miriam Bulgaru a scăzut de pe 197 pe 199, acumulând 364 de puncte. La dublu, Sorana Cîrstea a coborât de pe locul 56 pe 54, cu 1.514 puncte.

Arina Sabalenka, jucătoare din Belarus, ocupă prima poziție în clasamentul WTA, cu un total de 10.990 de puncte. Pe locul al doilea se află Iga Swiatek, care a acumulat 8.328 de puncte, în timp ce poziția a treia este ocupată de americanca Coco Gauff, cu 6.423 de puncte.

Amanda Anisimova se situează pe locul patru în ierarhia mondială, având 6.320 de puncte. Topul primelor cinci jucătoare este completat de Elena Rîbakina, reprezentanta Kazahstanului, care se află pe poziția a cincea, cu un total de 5.850 de puncte.