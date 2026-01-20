Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al doilea la Australian Open

Sorana Cîrstea, locul 41 mondial, s-a calificat în turul doi la Australian Open, după ce a câștigat primul meci al sezonului în primul grand slam al anului.

Sorana Cîrstea, în vârstă de 35 de ani, care a anunţat că se retrage la finalul sezonului, a trecut în runda inaugurală de germanca Eva Lys, locul 39 mondial, cu scorul 3-6, 6-4, 6-3. Meciul a durat două ore şi 10 minute.

În turul doi, Sorana Cîrstea o va întâlni pe învingătoarea dintre japoneza Naomi Osaka, favorită 16 şi locul 17 mondial, şi croata Antonia Ruzic, locul 65 WTA. Pentru accederea în această rundă, românca va primi 151.448 de dolari.

Sorana Cîrstea a fost condusă cu 6-3, 3-1 de Eva Lys, într-un meci desfășurat pe Terenul 13 de la Australian Open, dar și-a găsit ritmul, a egalat și s-a impus cu 3-6, 6-4, 6-3. Victoria este cu atât mai valoroasă cu cât nemțoaica avea multe puncte de apărat la Melbourne.

Românca și-a început ascensiunea în circuitul WTA anul trecut, chiar la Australian Open, ajungând în optimile de finală din postura de lucky loser. În acest meci, Cîrstea a dominat schimburile din spatele liniei de fund după ce a egalat la 3 în setul doi.

Jaqueline Cristian, eliminată în primul tur la Melbourne de Karolina Muchova, locul 19 mondial, poate fi depășită în clasament de Sorana Cîrstea, care s-a calificat în turul doi după revenirea de la 0-1 la seturi în meciul cu Eva Lys. Cele două sportive ocupă în prezent locurile 34 și 35 WTA, despărțite de numai patru puncte.

Pentru a redeveni cea mai bine clasată româncă, Cîrstea ar putea să o întâlnească pe Naomi Osaka, dublă campioană la Australian Open, în turul următor al competiției. Meciul va decide cine va ocupa locul 34 în ierarhia WTA.