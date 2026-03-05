De ce nu se retrage încă Novak Djokovic

Novak Djokovic, unul dintre cei mai mari jucători din istoria tenisului, vorbește deschis despre viitorul său pe teren și despre posibilul sfârșit al carierei. Chiar dacă numeroși fani și experți în tenis speculează că retragerea sa este aproape, sârbul spune că încă are motivația necesară pentru a continua să joace la cel mai înalt nivel, potrivit Express.

Pentru Djokovic, pasiunea pentru tenis nu ține doar de trofee sau recorduri. „Simt că mai am multe de oferit, atât pentru mine, cât și pentru fanii care m-au susținut de-a lungul anilor”, a declarat el recent. El subliniază că energia competiției, dorința de a evolua și plăcerea de a fi pe teren alături de rivali îl mențin activ în circuit.

Deși cariera sa a fost marcată de succese impresionante, Djokovic recunoaște că gândul la retragere apare uneori. „Nu există un plan exact pentru ziua în care mă voi opri. Important este să rămân sănătos și să continui să mă bucur de ceea ce fac”, a adăugat el.

Novak Djokovic a sosit la Indian Wells, demonstrând că intenționează să mai joace încă o perioadă în circuitul profesionist. Sârbul, în vârstă de 38 de ani, a declarat că va continua cariera atâta timp cât doi factori esențiali vor fi prezenți: motivația personală și condiția fizică.

Se poate spune că prin prezența sa la Indian Wells și prin declarațiile sale, Djokovic arată că pasiunea pentru tenis și dorința de a scrie istorie îl mențin activ, pregătit să lupte pentru noi performanțe împotriva jucătorilor mult mai tineri decât el.

Anul acesta, Djokovic a ajuns până în finala Australian Open, unde l-a învins pe Jannik Sinner în drumul său, înainte de a ceda în fața liderului mondial, Carlos Alcaraz. În ciuda acestui rezultat, ambiția sa de a obține al 25-lea titlu de Grand Slam rămâne puternică, iar fanii săi urmăresc cu interes fiecare mișcare a lui pe teren.

Novak Djokovic a subliniat că depășirea recordului de Grand Slam al lui Margaret Court nu este ceea ce îl motivează să continue. El urmează să joace în runda a doua împotriva învingătorului din meciul dintre Giovanni Mpetshi Perricard și Kamil Majchrzak, după ce a beneficiat de un „bye” în prima rundă.

Djokovic a explicat că atâta timp cât încă simte „focul” și „flerul” necesar pentru a înfrunta cei mai buni jucători din circuitul ATP, nu vede niciun motiv să se retragă.

„A fost un sentiment incredibil să-l pot învinge pe Sinner în cinci seturi, într-unul dintre meciurile epice din Australia, și apoi să am un alt duel intens cu Carlos Alcaraz, care s-a dovedit a fi extrem de puternic la final. Pentru mine, acest parcurs a fost remarcabil. Mi-am demonstrat mie însumi, dar și celorlalți, că pot încă să concurez la cel mai înalt nivel și să-i înving pe acești adversari”, a declarat Nole.

Novak Djokovic continuă să se mențină pe poziția a treia în clasamentul ATP, chiar dacă a redus semnificativ numărul turneelor la care participă. Campionul sârb își concentrează atenția pe competițiile majore și își permite perioade de recuperare între meciuri, permițând corpului său să se odihnească între turnee și a prelungi cariera.

În ciuda faptului că se apropie de vârsta de 39 de ani, Djokovic spune că poziția sa în top nu este „prea rea” și că pasiunea pentru competiția de înalt nivel îl motivează să rămână pe teren. „Îmi place foarte mult fiorul competiției și să ies în fața fanilor, să fiu competitiv”, a declarat el.

„Îmi place să ies în continuare în fața fanilor și să fiu competitiv. Sunt încă numărul trei în lume, așa că nu cred că e prea rău în ceea ce privește clasamentul, rezultatele și performanțele. Deci sunt încă competitiv. Încă am acel avantaj și voi continua atâta timp cât simt nevoia”, a concluzionat Novak Djokovic

Novak Djokovic este unul dintre cei mai prolifici campioni. Până în prezent, sârbul a cucerit peste 100 de titluri în carieră, o cifră rar întâlnită în istoria sportului alb, situându‑l alături de legende precum Jimmy Connors și Roger Federer în topul celor mai multe trofee câștigate în era Open.

Are 24 de titluri de Grand Slam, printre care un record de 10 la Australian Open și multiple triumfuri la Wimbledon, Roland Garros și US Open, care îl poziționează drept cel mai titrat jucător masculin din istorie.

Pe lângă marile slamuri, Djokovic deține 40 de titluri ATP Masters 1000, un număr fără precedent, fiind singurul jucător care a câștigat fiecare dintre cele nouă turnee Masters cel puțin de două ori. Adăugând la aceasta și șapte titluri la ATP Finals, plus o medalie de aur olimpică obținută la Paris.

De‑a lungul anilor, Djokovic și‑a construit succesul pe toate suprafețele: hard, iarbă și zgură, câștigând titluri la nivelul ATP 500 și ATP 250, de la turnee precum China Open și Dubai Tennis Championships până la ATP 250‑uri din Geneva, Adelaide sau Belgrad.