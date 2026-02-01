Carlos Alcaraz l-a învins pe Novak Djokovic și a cucerit primul titlu la Australian Open

Finala masculină de la Australian Open a adus pe Rod Laver Arena un duel de referință pentru istoria tenisului. Liderul mondial Carlos Alcaraz, în vârstă de 22 de ani, l-a învins pe Novak Djokovic, 38 de ani, numărul 4 ATP, scor 2-6, 6-2, 6-3, 7-5, și a cucerit pentru prima dată trofeul de la Melbourne. Este ultimul titlu de Grand Slam care lipsea din palmaresul spaniolului.

Finala a fost una a contrastelor, a schimbărilor de ritm și a rezistenței mentale, cu un început dominat de experiența lui Djokovic și un final controlat de forța și prospețimea lui Alcaraz.

Primul set a fost o demonstrație de autoritate din partea sârbului. După un debut echilibrat, Djokovic a crescut intensitatea schimburilor și a pus presiune constantă pe returul advers. A obținut rapid un break pentru 3-1 și a mai rupt o dată serviciul lui Alcaraz atunci când acesta încerca să rămână în set.

Scorul de 6-2, stabilit în doar 34 de minute, a reflectat controlul total al lui Djokovic, care s-a mișcat excelent și a redus drastic opțiunile ofensive ale liderului mondial.

Replica spaniolului nu a întârziat. Setul al doilea a fost construit pe agresivitate calculată și pe o eficiență superioară la serviciu. Alcaraz a realizat break-ul încă din debut, a dictat schimburile de pe linia de fund și a profitat de scăderea temporară a intensității lui Djokovic.

Cu un nou 6-2, de această dată în favoarea sa, Carlos Alcaraz a restabilit echilibrul și a readus finala într-o zonă deschisă, în care fiecare detaliu începea să conteze.

Al treilea act a fost momentul-cheie al meciului. Ritmul a crescut vizibil, schimburile s-au prelungit, iar Alcaraz a început să ajungă la mingi care păreau inaccesibile. Mobilitatea și variația loviturilor au făcut diferența într-un set în care Djokovic a încercat să compenseze prin plasament și experiență.

Două break-uri obținute de spaniol, inclusiv cel care a închis setul la 6-3, au mutat presiunea definitiv de partea sârbului.

Înaintea setului al patrulea, Djokovic a solicitat intervenția medicului. Revenit pe teren, a luptat pentru fiecare punct, a salvat mingi de break și a menținut scorul strâns. Finala a intrat într-o zonă de tensiune pură, cu game-uri rapide și schimburi decisive.

La 6-5 pentru Alcaraz, liderul mondial a forțat momentul decisiv. A obținut două mingi de meci și a închis partida la prima oportunitate, prăbușindu-se pe spate într-o celebrare scurtă, apoi îmbrățișându-l pe Djokovic sub aplauzele publicului de pe Rod Laver Arena.

Prin acest succes, Carlos Alcaraz devine cel mai tânăr jucător din istorie care își completează Grand Slam-ul carierei, la 22 de ani și 272 de zile. Recordul precedent îi aparținea lui Don Budge, stabilit în 1938.

Victoria de la Melbourne nu reprezintă doar un trofeu în plus, ci confirmarea unei schimbări de generație consumate pe cea mai mare scenă posibilă. Pentru Alcaraz, este începutul unei noi etape. Pentru tenis, este dovada că istoria nu se încheie, ci se rescrie.