Jannik Sinner îl așteaptă pe Novak Djokovic, după meciul norocos al sârbului cu Musetti

Novak Djokovic a beneficiat de o conjunctură favorabilă la Australian Open, după ce Lorenzo Musetti, adversarul său programat pentru sferturile de finală, a fost nevoit să abandoneze competiția.

Italianul se afla într-o poziție excelentă în optimile de finală, unde conducea cu două seturi și părea foarte aproape de calificarea în semifinale, însă o accidentare l-a obligat să se retragă. În aceste condiții, Djokovic a ajuns fără emoții în penultimul act al turneului Australian Open.

Calificarea lui Novak Djokovic în semifinalele Australian Open a venit într-un mod neașteptat, departe de scenariul pe care și l-ar fi dorit campionul sârb. Rămâne de văzut cât de mult va conta acest avantaj pe parcursul turneului.

Parcursul său la Melbourne a fost aproape impecabil, Sinner cedând un singur set pe tot turneul. Liderul tenisului italian s-a aflat la doar un pas de o nouă semifinală, demonstrând maturitate și eficiență în joc.

Numărul doi mondial a avut o evoluție solidă, controlând partida încă din start. Sinner și-a adjudecat primul set cu 6-3, confirmându-și forma excelentă. Confruntarea este una decisivă, deoarece învingătorul va da piept vineri, în semifinale, cu Novak Djokovic.

Jannik Sinner a obținut o victorie categorică, impunându-se în trei seturi, 6-3, 6-4, 6-4, și s-a calificat în semifinalele Australian Open, unde va lupta pentru un loc în finală împotriva lui Novak Djokovic, de zece ori campion la Melbourne.

Neînvins la Australian Open din 2023, liderul tenisului italian a dominat clar confruntarea cu Ben Shelton, lăsându-i adversarului american foarte puține oportunități. Sinner a controlat schimburile de la linia de fund și a impus constant ritmul jocului, demonstrând maturitate și siguranță.

Succesul i-a permis lui Sinner să-și consolideze avantajul în întâlnirile directe, ajungând la 9-1 în meciurile cu Shelton. De asemenea, italianul a câștigat toate duelurile directe dintre cei doi disputate în turneele de Grand Slam, cu două succese la Australian Open și alte două la Wimbledon.

Jannik Sinner on facing Novak Djokovic in the Australian Open semifinals: “These are moments you practice for. We are so lucky to have Novak here playing incredible tennis at his age.” ❤️ pic.twitter.com/1CxszLkhNa — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 28, 2026

Novak Djokovic a fost foarte aproape de o eliminare surprinzătoare la Australian Open, într-un meci care i-a dat emoții serioase campionului sârb. Probabil acesta va fi gândul care îl va urmări în vestiar, după ce Lorenzo Musetti a condus cu două seturi înainte de a fi nevoit să abandoneze din cauza unei accidentări.

Retragerea italianului i-a deschis lui Djokovic drumul mai departe în competiție, oferindu-i o calificare nesperată în finală, unde urmează să-l întâlnească fie pe Ben Shelton, fie pe Jannik Sinner.

Bilanțul confruntărilor directe îi este favorabil lui Jannik Sinner, care conduce cu 6-4 în duelurile cu Novak Djokovic. Italianul a făcut progrese evidente în ultimul an și vine după o serie impresionantă de cinci victorii consecutive în fața sârbului, dintre care trei au fost obținute în meciuri de Grand Slam, la Australian Open, Roland Garros și Wimbledon.

Cealaltă semifinală masculină de la Australian Open va aduce față în față doi dintre cei mai valoroși jucători ai momentului, Carlos Alcaraz și Alexander Zverev. Ambele partide din penultimul act al competiției sunt programate pentru vineri dimineață, urmând ca organizatorii să anunțe mâine orele oficiale de start.

Pe tabloul feminin, lucrurile se conturează spectaculos. Principala favorită a turneului, Arina Sabalenka, își continuă parcursul impresionant și rămâne în cursa pentru a treia finală consecutivă la Australian Open.

Bielorusa o va avea ca adversară în semifinale pe Elina Svitolina. În cealaltă semifinală, Jessica Pegula și Elena Rybakina se vor duela pentru cel de-al doilea loc în marea finală.