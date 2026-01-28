Sport

Djokovic s-a calificat în semifinale la Australian Open. Îl așteaptă un meci greu

Comentează știrea
Djokovic s-a calificat în semifinale la Australian Open. Îl așteaptă un meci greuSursa foto: Novak Djokovic/Facebook
Din cuprinsul articolului

Novak Djokovic și-a asigurat un loc în semifinale la Australian Open, după ce adversarul său, italianul Lorenzo Musetti, s-a retras din cauza unei accidentări la coapsa dreaptă. Pentru Djokovic, aceasta reprezintă a 13-a sa semifinală la turneul australian, consolidându-și statutul de unul dintre cei mai de succes jucători din istoria competiției, potrivit site-ului oficial al turneului.

Djokovic, în semifinale le Australian Open

Meciul a început cu un avantaj rapid pentru Djokovic, care a câștigat primele două game-uri. Musetti a răspuns însă imediat, obținând break-ul și preluând conducerea cu trei game-uri consecutive, încheind primul set cu 6-4.

Setul doi a început în forță pentru italian, dar Djokovic a recuperat rapid, egalând și preluând conducerea la 3-1. Totuși, Musetti a încheiat setul cu un break, iar fair-play-ul lui Djokovic a ieșit în evidență când a cedat un punct inițial neacordat de arbitru.

Setul trei s-a desfășurat tensionat, amândoi sportivii necesitând intervenții medicale. Problemele musculare ale lui Musetti s-au dovedit totuși mai grave. La scorul de 1-3, 15-40, după două ore și opt minute de joc, italianul de 23 de ani a fost nevoit să abandoneze meciul, punând capăt astfel disputei.

Inteligența artificială afectează piața muncii. Multe joburi vor dispărea
Inteligența artificială afectează piața muncii. Multe joburi vor dispărea
Arme din SUA pentru protestatarii din Iran. Regimul de la Teheran e furios
Arme din SUA pentru protestatarii din Iran. Regimul de la Teheran e furios

„El a fost jucătorul mai bun”

După retragere, Djokovic a recunoscut meritele adversarului său. Sârbul a declarat că este foarte norocos că a câștigat, dar că adversarul său s-a descurcat mai bine.

Novak Djokovic

Sursa foto: Novak Djokovic/Facebook

„El a fost jucătorul mai bun. Ar fi trebuit să câștige astăzi. Eu am încercat tot ce am putut, dar în primele două seturi nu m-am simțit confortabil, din cauza calității și varietății jocului său. Eram pe drumul spre casă. Îi urez recuperare rapidă.

Nu mă pot plânge. Am dat tot ce am mai bun. Sunt foarte norocos să trec mai departe. Am jucat foarte bine la turneu până azi. Sper că jocul meu va arăta mai bine la meciul următor.”

Al doilea cel mai vârstnic jucător

Această victorie îl face pe Djokovic al doilea cel mai vârstnic jucător din Era Open care ajunge în semifinalele Australian Open și marchează pragul istoric de 1.400 de meciuri în circuitul ATP, doar al treilea jucător din istorie care atinge această performanță.

În semifinale, sârbul îl va întâlni pe învingătorul meciului dintre Jannik Sinner, locul 2 mondial și dublu campion la Melbourne, și americanul Ben Shelton.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:00 - Inteligența artificială afectează piața muncii. Multe joburi vor dispărea
12:51 - Arme din SUA pentru protestatarii din Iran. Regimul de la Teheran e furios
12:46 - Djokovic s-a calificat în semifinale la Australian Open. Îl așteaptă un meci greu
12:37 - Pedepse extreme în armata rusă. Doi soldați, legați aproape dezbrăcați, în plină iarnă
12:25 - Raluca Pastramă, datorii la fostul soț. Ce sumă îi datorează lui Pepe
12:19 - Începe reforma companiilor de stat. Transportul feroviar și datoriile istorice, principalele provocări

HAI România!

Jawohl, Herr Mertz! Hai LIVE cu Turcescu
Jawohl, Herr Mertz! Hai LIVE cu Turcescu
Criminalul de 13 ani din Cenei poate fi, legal, izolat de societate
Criminalul de 13 ani din Cenei poate fi, legal, izolat de societate
Mirel Curea, despre discursul președintelui la Focșani: „Primul moment când Nicușor Dan devine politician”
Mirel Curea, despre discursul președintelui la Focșani: „Primul moment când Nicușor Dan devine politician”

Proiecte speciale