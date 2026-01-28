Djokovic s-a calificat în semifinale la Australian Open. Îl așteaptă un meci greu

Novak Djokovic și-a asigurat un loc în semifinale la Australian Open, după ce adversarul său, italianul Lorenzo Musetti, s-a retras din cauza unei accidentări la coapsa dreaptă. Pentru Djokovic, aceasta reprezintă a 13-a sa semifinală la turneul australian, consolidându-și statutul de unul dintre cei mai de succes jucători din istoria competiției, potrivit site-ului oficial al turneului.

Meciul a început cu un avantaj rapid pentru Djokovic, care a câștigat primele două game-uri. Musetti a răspuns însă imediat, obținând break-ul și preluând conducerea cu trei game-uri consecutive, încheind primul set cu 6-4.

Setul doi a început în forță pentru italian, dar Djokovic a recuperat rapid, egalând și preluând conducerea la 3-1. Totuși, Musetti a încheiat setul cu un break, iar fair-play-ul lui Djokovic a ieșit în evidență când a cedat un punct inițial neacordat de arbitru.

Setul trei s-a desfășurat tensionat, amândoi sportivii necesitând intervenții medicale. Problemele musculare ale lui Musetti s-au dovedit totuși mai grave. La scorul de 1-3, 15-40, după două ore și opt minute de joc, italianul de 23 de ani a fost nevoit să abandoneze meciul, punând capăt astfel disputei.

După retragere, Djokovic a recunoscut meritele adversarului său. Sârbul a declarat că este foarte norocos că a câștigat, dar că adversarul său s-a descurcat mai bine.

„El a fost jucătorul mai bun. Ar fi trebuit să câștige astăzi. Eu am încercat tot ce am putut, dar în primele două seturi nu m-am simțit confortabil, din cauza calității și varietății jocului său. Eram pe drumul spre casă. Îi urez recuperare rapidă. Nu mă pot plânge. Am dat tot ce am mai bun. Sunt foarte norocos să trec mai departe. Am jucat foarte bine la turneu până azi. Sper că jocul meu va arăta mai bine la meciul următor.”

Această victorie îl face pe Djokovic al doilea cel mai vârstnic jucător din Era Open care ajunge în semifinalele Australian Open și marchează pragul istoric de 1.400 de meciuri în circuitul ATP, doar al treilea jucător din istorie care atinge această performanță.

În semifinale, sârbul îl va întâlni pe învingătorul meciului dintre Jannik Sinner, locul 2 mondial și dublu campion la Melbourne, și americanul Ben Shelton.