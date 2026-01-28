Jessica Pegula, în prima semifinală la Australian Open după victoria în fața Amandei Anisimova

Jessica Pegula și-a asigurat miercuri, pentru prima dată în carieră, prezența în semifinale la Australian Open, după ce a trecut de compatrioata sa Amanda Anisimova, cap de serie numărul 4, scor 6-2, 7-6(1), în sferturile de finală de la Melbourne.

Confruntarea exclusiv americană a durat o oră și 35 de minute, iar succesul reprezintă o revanșă simbolică pentru Pegula, care în 2021 pierdea în sferturi la același turneu în fața lui Jennifer Brady, o altă jucătoare din SUA, finalistă ulterior.

„Este extraordinar. La US Open am reușit să avansez în ultimii ani, dar aici am simțit că pot face un pas important înainte. Am știut că semifinala trebuie să vină”, a afirmat Pegula după meci.

Aceasta marchează a treia semifinală de Grand Slam din cariera lui Pegula și prima realizată în afara US Open. În plus, ea și-a adăugat a opta victorie consecutivă împotriva unei jucătoare americane în turneele de Grand Slam și a devenit prima sportivă din SUA care învinge trei compatrioate la aceeași ediție a Australian Open, după Gigi Fernández, în 1993.

În 2026, Pegula a trecut de McCartney Kessler (turul doi) și de Madison Keys, campioana en-titre de la Melbourne (optimi de finală), atingând totodată un bilanț de 4-0 împotriva Anisimova în circuitul WTA.

În semifinale, Pegula o va întâlni pe Elena Rybakina, care a produs surpriza zilei, eliminând-o pe Iga Swiatek, cap de serie numărul 2, scor 7-5, 6-1, tot într-un meci de o oră și 35 de minute.

Favorită numărul 5, Rybakina a câștigat opt dintre ultimele nouă game-uri și a egalat bilanțul direct cu poloneza, 6-6. Este prima semifinală a kazahstanei la Australian Open din 2023, când ajungea până în finală.

Deși a avut un procentaj modest al primului serviciu (49%), Rybakina a dominat pe propriul serviciu, reușind 11 ași din 26 de lovituri câștigătoare și pierzând doar 12 puncte în ultimele opt game-uri de serviciu. Swiatek a întâmpinat dificultăți în a menține ritmul și a încheiat meciul cu doar 10 lovituri câștigătoare și 25 de erori neforțate. Kazahstanca a ajuns astfel la 18 victorii în ultimele 19 meciuri și la opt succese consecutive împotriva jucătoarelor din Top 10 WTA.

Campioana de la Wimbledon 2022 va încerca, în duelul cu Pegula, să ajungă în a treia finală de Grand Slam a carierei.