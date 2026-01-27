Temperaturi extreme la Australian Open. Protocolul de căldură maximă, activat din nou

Protocolul pentru „căldură extremă” utilizat la Australian Open a fost activat la nivel maxim marți, în contextul unui nou episod de caniculă severă care a lovit orașul Melbourne, potrivit AP News.

Indicele folosit de organizatori pentru evaluarea riscurilor asupra sănătății sportivilor a atins valoarea maximă admisă, pe fondul temperaturilor foarte ridicate și al umidității accentuate, fără ca programul sferturilor de finală de pe arena centrală să fie modificat.

Sistemul de monitorizare al turneului ia în calcul mai mulți factori, printre care temperatura aerului, gradul de umiditate și radiația solară. Marți, în jurul orei 13:30, ora locală, aceste variabile au indicat depășirea pragului critic, determinând organizatorii să aplice măsurile prevăzute de regulament.

În acest context, acoperișul retractabil al Rod Laver Arena a fost închis pentru a permite desfășurarea meciurilor în condiții controlate, în timp ce temperaturile exterioare se apropiau de 45 de grade Celsius.

Anterior acestei decizii, primul sfert de finală al tabloului feminin s-a disputat cu arena deschisă. Partida dintre Arina Sabalenka și Iva Jovic a avut loc în condiții dificile, cu aproximativ 38 de grade Celsius resimțite pe suprafața de joc. Jucătoarea din Belarus a reușit să se impună, însă condițiile meteorologice au pus o presiune suplimentară asupra ambelor sportive.

Situația a fost diferită pe terenurile secundare, care nu beneficiază de acoperiș. Meciurile din probele de dublu și din competițiile de juniori au fost suspendate temporar, ca măsură de precauție. De asemenea, turneul de tenis în scaun cu rotile, programat inițial pentru aceeași zi, a fost amânat cu 24 de ore, pentru a evita expunerea sportivilor la riscuri medicale.

Indicele de „căldură extremă” atinsese deja nivelul maxim și în zilele precedente, când temperaturile au depășit pragul de 40 de grade Celsius. Atunci, partidele desfășurate în aer liber au fost întrerupte timp de mai multe ore, până la ameliorarea condițiilor atmosferice.

Australian Open rămâne unul dintre turneele de Grand Slam cel mai puternic afectate de episoadele de caniculă, iar protocolul special introdus de organizatori permite ajustarea rapidă a programului, în funcție de evoluția vremii, pentru a limita riscurile asociate expunerii prelungite la temperaturi extreme.