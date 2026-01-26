Haos la Australian Open. Multe meciuri au fost anulate

Temperaturile extreme au dat peste cap programul Australian Open, primul mare eveniment sportiv al anului 2026. Canicula instalată la Melbourne i-a determinat pe organizatori să activeze, începând de marți, protocolul special pentru condiții de căldură extremă, o măsură menită să reducă riscurile pentru sănătatea sportivilor, potrivit Le Figaro.

Este a doua oară în actuala ediție a turneului când acest mecanism este pus în aplicare, după un episod similar înregistrat la finalul săptămânii trecute.

Australian Open se desfășoară într-un context meteorologic dificil, cu valori termice care urmează să atingă sau chiar să depășească pragul de 40 de grade Celsius. Pe fondul umidității ridicate, senzația resimțită pe teren poate fi mult mai severă, iar efortul fizic intens al jucătorilor amplifică riscurile de deshidratare, epuizare sau probleme medicale grave.

Protocolul de căldură extremă utilizat de organizatori este structurat pe o scară de la nivelul 1 la nivelul 5, în funcție de indicele de căldură calculat de specialiști. Acesta ia în considerare nu doar temperatura aerului, ci și umiditatea, radiația solară și viteza vântului.

Atunci când acest indice atinge nivelul maxim, meciurile pot fi suspendate temporar sau chiar amânate, pentru a proteja jucătorii, arbitrii și personalul de pe arene.

Ziua de marți este una importantă în competiția de simplu masculin și feminin, fiind programate primele partide din faza sferturilor de finală.

Meciurile sunt programate să înceapă la ora locală 11:30, însă organizatorii au decis ca, pe durata zilei, acoperișurile arenelor principale să fie închise, iar sistemele de aer condiționat să funcționeze permanent, pentru a menține o temperatură suportabilă în interior.

În cadrul acestui protocol special, regulamentele permit jucătorilor să beneficieze de o pauză suplimentară de zece minute. Aceasta este acordată după setul al treilea în meciurile masculine și după setul al doilea în cele feminine, dacă partida se prelungește într-un set decisiv. Pauza este destinată refacerii fizice, hidratării și scăderii temperaturii corporale.

Cu toate acestea, dacă indicele de căldură ajunge la nivelul 5, cel mai ridicat din grilă, meciurile sunt oprite, indiferent de faza în care se află. În acest context, organizatorii au anunțat deja modificări în program. Competiția de tenis în scaun cu rotile, care trebuia să debuteze marți, a fost amânată cu o zi, pentru a evita expunerea sportivilor la condiții periculoase.

Protocolul de căldură extremă a mai fost activat sâmbătă, semn că actuala ediție a Australian Open este puternic marcată de fenomene meteo severe, care influențează direct desfășurarea competiției și deciziile organizatorilor.