Sport

Haos la Australian Open. Multe meciuri au fost anulate

Comentează știrea
Haos la Australian Open. Multe meciuri au fost anulateAustralian Open. Sursa foto: Facebook/AUstralian Open
Din cuprinsul articolului

Temperaturile extreme au dat peste cap programul Australian Open, primul mare eveniment sportiv al anului 2026. Canicula instalată la Melbourne i-a determinat pe organizatori să activeze, începând de marți, protocolul special pentru condiții de căldură extremă, o măsură menită să reducă riscurile pentru sănătatea sportivilor, potrivit Le Figaro.

Este a doua oară în actuala ediție a turneului când acest mecanism este pus în aplicare, după un episod similar înregistrat la finalul săptămânii trecute.

Provocări la Australian Open

Australian Open se desfășoară într-un context meteorologic dificil, cu valori termice care urmează să atingă sau chiar să depășească pragul de 40 de grade Celsius. Pe fondul umidității ridicate, senzația resimțită pe teren poate fi mult mai severă, iar efortul fizic intens al jucătorilor amplifică riscurile de deshidratare, epuizare sau probleme medicale grave.

Australian Open

Australian Open. Sursa foto: Facebook/ Australian Open

Protocolul de căldură extremă utilizat de organizatori este structurat pe o scară de la nivelul 1 la nivelul 5, în funcție de indicele de căldură calculat de specialiști. Acesta ia în considerare nu doar temperatura aerului, ci și umiditatea, radiația solară și viteza vântului.

Mircea Lucescu a fost externat. În ce stare e selecționerul naționalei
Mircea Lucescu a fost externat. În ce stare e selecționerul naționalei
Gigi Becali s-a dus de urgență în cantonamentul din Berceni. Ședință aprinsă cu jucătorii
Gigi Becali s-a dus de urgență în cantonamentul din Berceni. Ședință aprinsă cu jucătorii

Atunci când acest indice atinge nivelul maxim, meciurile pot fi suspendate temporar sau chiar amânate, pentru a proteja jucătorii, arbitrii și personalul de pe arene.

S-au luat măsuri

Ziua de marți este una importantă în competiția de simplu masculin și feminin, fiind programate primele partide din faza sferturilor de finală.

Meciurile sunt programate să înceapă la ora locală 11:30, însă organizatorii au decis ca, pe durata zilei, acoperișurile arenelor principale să fie închise, iar sistemele de aer condiționat să funcționeze permanent, pentru a menține o temperatură suportabilă în interior.

canicula

Caniculă. Sursa foto: Pixabay

În cadrul acestui protocol special, regulamentele permit jucătorilor să beneficieze de o pauză suplimentară de zece minute. Aceasta este acordată după setul al treilea în meciurile masculine și după setul al doilea în cele feminine, dacă partida se prelungește într-un set decisiv. Pauza este destinată refacerii fizice, hidratării și scăderii temperaturii corporale.

Unele meciuri au fost anulate

Cu toate acestea, dacă indicele de căldură ajunge la nivelul 5, cel mai ridicat din grilă, meciurile sunt oprite, indiferent de faza în care se află. În acest context, organizatorii au anunțat deja modificări în program. Competiția de tenis în scaun cu rotile, care trebuia să debuteze marți, a fost amânată cu o zi, pentru a evita expunerea sportivilor la condiții periculoase.

Protocolul de căldură extremă a mai fost activat sâmbătă, semn că actuala ediție a Australian Open este puternic marcată de fenomene meteo severe, care influențează direct desfășurarea competiției și deciziile organizatorilor.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:35 - Haos la Australian Open. Multe meciuri au fost anulate
16:30 - Jennifer Aniston, mărturisiri dureroase despre relația cu mama sa
16:24 - Trupele lui Putin, presiuni tot mai mari asupra porturilor ucrainene. Navele, direcționate către România și Bulgaria
16:19 - Exclusiv. SUA, Iranul și noul echilibru regional. Adrian Severin: Orientul Mijlociu nu este un teatru al drepturilor ...
16:13 - Hotel asediat în Minneapolis. Ferestre sparte, graffiti și gaze lacrimogene, după un protest anti-ICE
16:08 - Michael Schumacher nu mai este imobilizat la pat, la 12 ani după accident

HAI România!

Huiduieli pentru clovn. HAi LIVE cu Turcescu
Huiduieli pentru clovn. HAi LIVE cu Turcescu
A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥

Proiecte speciale