Două ediții ale Jocurilor Olimpice, boicotate din motive politice. Sportul, folosit care armă diplomatică

Campionatul Mondial de Fotbal, găzduit în această vară de SUA, Canada și Mexic, boicotat de țări europene. O idee care a prins contur în ultimele zile și care poate arunca în aer competiția sportivă cu cea mai mare audiență. Tensiunile politice dintre americani și UE au deschis o variantă ce nu ar părea în acest moment.

Teoretic, decizia le va aparține instanțelor sportive, nu celor politice. Situația amintește de alte două momente tensionate, petrecute în timpul Războiului Rece dintre SUA și URSS. În 1980, Jocurile Olimpice de Vară au fost găzduite de Moscova, Pentru că sovieticii deschiseseră un război în Afganistan, americanii au decis să boiecoteze marele eveniment sporti. Lor li s-au alăturat alte 50 de țări vestice, dintre care aproape jumătate erau musulmane.

Atacul asupra Afganistanului era privit de aceste state ca un război deschis islamului. În SUA, decizia boicotului a fost luată de Jimmy Carter, președintele din acea vreme de la Casa Albă. El l-a trimis în Africa pe boxerul Muhammad Ali, pentru a promova ideea boicotului. Dar, de exemplu, Julius Neyerere, liderul din Tanzania, nu a fost de acord și a trimis delegația sportivă la Moscova.

În Marea Britanie s-a votat în Camera Comunelor. Au fost 315 voturi pentru boicot și 147 contra. Dar, Comitetul Olimpic britanic le-a dat de ales sportivilor. 200 dintre ei au mers în URSS. Din cele 80 de delegații, 15 nu și-au reprezentat țările și au defilat sub steag olimpic.

Patru ani mai târziu, JO de Vară au fost găzduite de Los Angeles. URSS-ul s-a răzbunat și a boicotat competiția. Alături le-au stat alte 14 țări comuniste. Au fost și excepții Nicolae Ceaușescu a „dat undă verde” pentru România. În SUA delegații au avut și Iugoslavia, și China, țări, de asemenea, comuniste.

A fost cea mai fructuoasă prezență olimpică pentru țara noastră, care a obținut 53 de medalii și a deplasat 127 de sportivi.