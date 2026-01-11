Un general american și o carte uitată

De ce oare nu putem spune că în SUA este dictatură? Evident, putem să fim contraziși cu argumente care ar popula zeci de teze de doctorat, inclusiv la Sorbona. Dar eu propun astăzi un singur argument. Acela este: o dictatură nu permite să apară cărți în care războaiele statului dictatorial sunt criticate.

Când voi expune la care carte mă refer, atunci, sigur, veți gândi că în vremea lui Stalin, a lui Hitler, a lui Mussolini sau a lui Franco, chiar în vremea lui Pinochet, Ceaușescu sau Juan Peron, n-ar fi apărut așa ceva. Gândiți-vă numai la URSS: destalinizarea fusese în 1956, dar abia în 1990, apare în URSS, în limba rusă lucraea lui Soljenițîn, „Arhipelagul Gulag”. Fusese publicată în 1973, în Occident, generații de sovietici citind-o ilicit în regim de „samizdat” în engleză cel mai probabil.

Generalul-maior Smedley Darlington Butler a trăit între 30 iulie 1881 și 21 iunie 1940. A fost un veteran al pușcașilor marini. În perioada 1915-1935, a fost șeful Poliției Militare din Haiti, în perioada controlului american în această insulă. A fost legat de statul american Pennsylvania, unde s-a născut dar a și decedat, la vârsta de 58 de ani.

În 1935, a publicat cartea „The War is a Racket” - „Războiul este o escrocherie”. În această carte, el a precizat că foarte multe misiuni externe pe care le-a condus au ajutat în fapt „complexul militar-economic” american să prospere.

Redau aici un citat reprezentativ din cartea apărută acum mai bine de 90 de ani:

„Am petrecut 33 de ani și 4 luni în serviciul militar activ și în acea perioadă mi-am petrecut cea mai mare parte a timpului ca un „super body-guard” pentru marile afaceri, pentru cei de pe Wall Street și pentru bancheri. Pe scurt, am fost un escroc; un gangster pentru capitalism. Am contribuit la transformarea Mexicului și în special a zonei Tampico într-un loc ideal pentru interesele petroliere americane în 1914. Am contribuit la transformarea Insulei Haiti și a Cubei într-un loc decent pentru ca băieții de la National City Bank să colecteze venituri. Am ajutat la invadarea și estorcarea a șase republici din America Centrală în beneficiul celor de pe Wall Street. Am ajutat la purificarea Nicaraguei pentru International Banking House of Brown Brothers în 1902–1912. Am deschis calea în Republica Dominicană pentru interesele americane din industria zahărului în 1916. Am ajutat la transformarea Hondurasului în locul potrivit pentru companiile americane de fructe în 1903. În China, în 1927, am ajutat Standard Oil să își continue drumul nestingherit. Privind în urmă, poate că i-aș fi dat lui Al Capone câteva indicii. Cel mai bun lucru pe care l-a putut face a fost să-și opereze escrocheria în trei districte. Eu am operat pe trei continente!”

Dar oare ce îl determinase pe veteranul general să fie un „majordom” al democrației americane (butler se traduce prin majordom n.a.), scriind o carte de asemenea impact în 1935? În noiembrie 1934, generalul a dezvăluit un complot anti F.D.Roosevelt care viza o lovitură de stat în stil fascist, la Washington DC. Astfel, oamenii de afaceri ar fi avut la dispoziție o forță militară de 500 000 veterani americani, gata să formeze nucleul dur al noii dictaturi. Chemat în fața unei Comisii speciale a Camerei Reprezentanților (comisie condusă de către deputatul John W. McCormack din statul Massachusetts și de către deputatul Samuel Dickstein din New York), generalul Butler a spus că noul dictator trebuia să fie generalul Hugh S. Johnson. Sursa lui Butler a fost un om de afaceri Gerald P. MacGuire.

Moartea generalului Smedley Darlington Butler s-a datorat, conform datelor istorice, unei afecțiuni incurabile descoperite la tractul gastro-intestinal superior. Generalul Smedley Darlington Butler este un erou. În URSS, cam în aceeași perioadă în care a apărut cartea generalului Butler, Stalin îi ucidea pe cei care avuseseră curajul să-l contrazică, drept „spioni imperialiști”. În Germania nazistă, avusese loc cu un an mai devreme „Noaptea Cuțitelor Lungi”, o reglare de conturi între naziști. Mai târziu, înainte de Congresul XIV al PCR, Elena Ceaușescu îi amenința pe cei care aveau curajul să-l critice pe „Cârmaci” că știe ea că ei „ apleacă urechea la ce zice străinătatea”....

Generalul Butler arată că deși și-a servit patria și a admis că a luptat în războaie nedrepte, că a fost parte a unei „escrocherii” nu și-a trădat patria! Perfectă sau nu, jurase să apere Patria! Și a servit-o 33 de ani și patru luni ca militar activ și ca rezervist atunci când a fost amenințată! Poate că prevenirea materializării complotului din 1934 a făcut cât toate victoriile americane din ambele războaie mondiale! Atitudinea generalului Butler arată un lucru: Părinții fondatori ai Americii au știut să creeze mecanismele prin care să se cultive din generație în generație ceea ce la noi, în latină se spune „Patria a priori”...