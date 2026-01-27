Sport

Zverev, triumf în sferturi la Australian Open. Cine va fi adversarul său din semifinale

Comentează știrea
Zverev, triumf în sferturi la Australian Open. Cine va fi adversarul său din semifinaleAlexander Zverev. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Primul sfert de finală masculin de la Australian Open, disputat sub acoperişul Rod Laver Arena din cauza temperaturilor extreme din Melbourne, i-a adus victoria germanului Alexander Zverev în faţa americanului Learner Tien, în vârstă de 20 de ani.

Australian Open. Alexander Zverev merge în semifinale după victoria cu Learner Tien

Zverev, locul 3 mondial, s-a impus în patru seturi, scor 6-3, 6-7 [5], 6-1, 7-6 [3], asigurându-și astfel prezența în semifinale. Pentru german, aceasta reprezintă a patra calificare în penultimul act la Australian Open.

În semifinale, Alexander Zverev îl va înfrunta pe învingătorul dintre spaniolul Carlos Alcaraz, locul 2 mondial, și australianul Alex de Minaur, favorit 6. Meciul este va avea loc vineri și se anunță a fi unul spectaculos, având în vedere forma și clasamentul celor trei jucători.

Minge de tenis

Minge de tenis. Sursa foto: Pixabay

Reguli stricte pentru jucători. Alcaraz, obligat să scoată brățara inteligentă

În timpul optimilor de finală de la Australian Open, disputate împotriva americanului Tommy Paul, pe care l-a învins în trei seturi, Carlos Alcaraz a fost ajuns în centrul atenției pentru un motiv neobișnuit. Arbitrul de scaun, Marija Cicak, i-a cerut să-și scoată de sub manșeta mâinii drepte un dispozitiv purtat discret pe încheietură.

Reforma administrației publice și relansarea economică. Bolojan va anunța decizia până la finalul săptămânii
Reforma administrației publice și relansarea economică. Bolojan va anunța decizia până la finalul săptămânii
Alerte meteo mai rapide și mai precise. Nvidia aduce puterea AI în meteorologie
Alerte meteo mai rapide și mai precise. Nvidia aduce puterea AI în meteorologie

Gestul a stârnit discuții atât în rândul publicului, cât și al specialiștilor, întrucât regulile turneului interzic dispozitivele care pot transmite informații către surse externe, pentru a preveni orice formă de antrenorat indirect.

Dispozitivul nu a fost interzis la Australian Open

Brățara purtată de Alcaraz, denumită Whoop, nu este un gadget de afișare a informațiilor, ci un instrument de monitorizare a stării fiziologice a sportivului.

Aceasta înregistrează date precum ritmul cardiac, variabilitatea acestuia, respirația, somnul și nivelul de efort, oferind o imagine detaliată asupra stării de recuperare și a nivelului de stres al corpului.

Deși a atras atenția, brățara nu oferă avantaje directe în timpul jocului. La fel ca mulți alți sportivi de elită, Alcaraz utilizează brățara pentru a monitoriza cum funcționează corpul său în condiții extreme, la căldură sau pe durata meciurilor intense și prelungite.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:13 - Reforma administrației publice și relansarea economică. Bolojan va anunța decizia până la finalul săptămânii
12:02 - Alerte meteo mai rapide și mai precise. Nvidia aduce puterea AI în meteorologie
12:00 - Nicușor Dan și Fantoma lui Ceaușescu. Andronic, Curea și Racoviceanu despre gafele politicienilor
11:54 - India și UE au semnat un acord istoric care schimbă comerțul global
11:49 - Transportul de marfă, perturbat de protestele din Serbia
11:44 - Țara sub gheață. Poleiul paralizează transportul, lasă localități fără lumină și umple spitalele din Republica Moldov...

HAI România!

Nicușor Dan și Fantoma lui Ceaușescu. Andronic, Curea și Racoviceanu despre gafele politicienilor
Nicușor Dan și Fantoma lui Ceaușescu. Andronic, Curea și Racoviceanu despre gafele politicienilor
Nicușor Dan dansează cu Fantoma lui Ceaușescu. Andronic, Curea și Racoviceanu despre gafele politicienilor
Nicușor Dan dansează cu Fantoma lui Ceaușescu. Andronic, Curea și Racoviceanu despre gafele politicienilor
Huiduieli pentru clovn. HAi LIVE cu Turcescu
Huiduieli pentru clovn. HAi LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale