Zverev, triumf în sferturi la Australian Open. Cine va fi adversarul său din semifinale

Primul sfert de finală masculin de la Australian Open, disputat sub acoperişul Rod Laver Arena din cauza temperaturilor extreme din Melbourne, i-a adus victoria germanului Alexander Zverev în faţa americanului Learner Tien, în vârstă de 20 de ani.

Zverev, locul 3 mondial, s-a impus în patru seturi, scor 6-3, 6-7 [5], 6-1, 7-6 [3], asigurându-și astfel prezența în semifinale. Pentru german, aceasta reprezintă a patra calificare în penultimul act la Australian Open.

În semifinale, Alexander Zverev îl va înfrunta pe învingătorul dintre spaniolul Carlos Alcaraz, locul 2 mondial, și australianul Alex de Minaur, favorit 6. Meciul este va avea loc vineri și se anunță a fi unul spectaculos, având în vedere forma și clasamentul celor trei jucători.

În timpul optimilor de finală de la Australian Open, disputate împotriva americanului Tommy Paul, pe care l-a învins în trei seturi, Carlos Alcaraz a fost ajuns în centrul atenției pentru un motiv neobișnuit. Arbitrul de scaun, Marija Cicak, i-a cerut să-și scoată de sub manșeta mâinii drepte un dispozitiv purtat discret pe încheietură.

Gestul a stârnit discuții atât în rândul publicului, cât și al specialiștilor, întrucât regulile turneului interzic dispozitivele care pot transmite informații către surse externe, pentru a preveni orice formă de antrenorat indirect.

Brățara purtată de Alcaraz, denumită Whoop, nu este un gadget de afișare a informațiilor, ci un instrument de monitorizare a stării fiziologice a sportivului.

Aceasta înregistrează date precum ritmul cardiac, variabilitatea acestuia, respirația, somnul și nivelul de efort, oferind o imagine detaliată asupra stării de recuperare și a nivelului de stres al corpului.

Deși a atras atenția, brățara nu oferă avantaje directe în timpul jocului. La fel ca mulți alți sportivi de elită, Alcaraz utilizează brățara pentru a monitoriza cum funcționează corpul său în condiții extreme, la căldură sau pe durata meciurilor intense și prelungite.