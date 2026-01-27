Sport

Aryna Sabalenka, în semifinalele Australian Open. Liderul mondial WTA a învins-o pe Iva Jovic

Comentează știrea
Aryna Sabalenka, în semifinalele Australian Open. Liderul mondial WTA a învins-o pe Iva JovicSursă foto: X.com
Din cuprinsul articolului

Aryna Sabalenka, liderul mondial WTA, s-a calificat în semifinalele Australian Open după ce a învins-o pe americanca Iva Jovic, în vârstă de 18 ani, cu scorul de 6-3, 6-0, într-un meci din sferturile de finală disputat pe Rod Laver Arena.

Sabalenka, în a patra semifinală consecutivă la Melbourne

Aryna Sabalenka a obținut victoria în puțin sub 90 de minute, consolidându-și performanța de dublă campioană la Australian Open (2023, 2024). Jucătoarea din Belarus ajunge astfel la a patra semifinală consecutivă la Melbourne și la a 14-a semifinală de Grand Slam din carieră.

În primul set, Sabalenka a rezistat presiunii americancei Iva Jovic, care a impresionat prin parcursul său până în sferturi, inclusiv o victorie împotriva unei jucătoare din Top 10. Aceasta a fost depășită însă în fața experienței și constanței liderului mondial WTA.

Sabalenka câștigă și rămâne neînvinsă la Australian Open

Bielorusa a făcut break rapid și a controlat momentele-cheie, câștigând primul set după un game de 11 minute, iar setul secund a fost dominat complet, fără a ceda vreun game adversarei. Statisticile au confirmat superioritatea liderului mondial: 31 de lovituri câștigătoare, 17 greșeli neforțate, 83% puncte câștigate cu primul serviciu și 88% eficiență la urcările la fileu.

Liderul AUR, acuzat că ar fi profitat de imaginea lui Georgescu în SUA: Simion și Dungaciu nu s-au întâlnit cu nimeni, cel puțin important, din Administrația Trump
Liderul AUR, acuzat că ar fi profitat de imaginea lui Georgescu în SUA: Simion și Dungaciu nu s-au întâlnit cu nimeni, cel puțin important, din Administrația Trump
Femeie care i-a marcat viața lui Florin Piersic. N-a uitat-o niciodată
Femeie care i-a marcat viața lui Florin Piersic. N-a uitat-o niciodată
Tenis

Sursă foto: Freepik.com

În semifinale, Aryna Sabalenka o va întâlni pe câștigătoarea meciului dintre Coco Gauff, SUA, cap de serie numărul 3, și Elina Svitolina, craina, cap de serie numărul 12. Turneul a fost perturbat de căldura extremă, care a afectat programul competițional de la Australian Open.

Căldura extremă a perturbat programul meciurilor la Australian Open

După ce indicele de căldură a atins nivelul 5, organizatorii au decis întreruperea imediată a jocurilor pe toate terenurile secundare unde erau alte meciuri programate. Meciurile de juniori, dublu și dublu mixt, precum și sesiunile de antrenament au fost suspendate.

Pe terenurile principale, Rod Laver Arena și Margaret Court Arena, acoperișurile au fost închise, permițând disputarea meciurilor în condiții controlate. Duelul dintre Aryna Sabalenka și americanca Iva Jovic a fost finalizat înainte de întreruperea meciurilor.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:59 - Liderul AUR, acuzat că ar fi profitat de imaginea lui Georgescu în SUA: Simion și Dungaciu nu s-au întâlnit cu nimeni...
08:51 - Aryna Sabalenka, în semifinalele Australian Open. Liderul mondial WTA a învins-o pe Iva Jovic
08:46 - Trafic îngreunat de ceață și ploi. Șoferii, sfătuiți să conducă cu atenție
08:41 - Diplomație prin Intelligence. Eficiența CIA și politica externă a lui Trump
08:30 - Femeie care i-a marcat viața lui Florin Piersic. N-a uitat-o niciodată
08:23 - UE impune noi reguli pentru utilizarea WhatsApp. Decizia luată de Comisia Europeană

HAI România!

Nicușor Dan dansează cu Fantoma lui Ceaușescu. Andronic, Curea și Racoviceanu despre gafele politicienilor
Nicușor Dan dansează cu Fantoma lui Ceaușescu. Andronic, Curea și Racoviceanu despre gafele politicienilor
Huiduieli pentru clovn. HAi LIVE cu Turcescu
Huiduieli pentru clovn. HAi LIVE cu Turcescu
A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!

Proiecte speciale