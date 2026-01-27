Aryna Sabalenka, în semifinalele Australian Open. Liderul mondial WTA a învins-o pe Iva Jovic

Aryna Sabalenka, liderul mondial WTA, s-a calificat în semifinalele Australian Open după ce a învins-o pe americanca Iva Jovic, în vârstă de 18 ani, cu scorul de 6-3, 6-0, într-un meci din sferturile de finală disputat pe Rod Laver Arena.

Aryna Sabalenka a obținut victoria în puțin sub 90 de minute, consolidându-și performanța de dublă campioană la Australian Open (2023, 2024). Jucătoarea din Belarus ajunge astfel la a patra semifinală consecutivă la Melbourne și la a 14-a semifinală de Grand Slam din carieră.

În primul set, Sabalenka a rezistat presiunii americancei Iva Jovic, care a impresionat prin parcursul său până în sferturi, inclusiv o victorie împotriva unei jucătoare din Top 10. Aceasta a fost depășită însă în fața experienței și constanței liderului mondial WTA.

Bielorusa a făcut break rapid și a controlat momentele-cheie, câștigând primul set după un game de 11 minute, iar setul secund a fost dominat complet, fără a ceda vreun game adversarei. Statisticile au confirmat superioritatea liderului mondial: 31 de lovituri câștigătoare, 17 greșeli neforțate, 83% puncte câștigate cu primul serviciu și 88% eficiență la urcările la fileu.

În semifinale, Aryna Sabalenka o va întâlni pe câștigătoarea meciului dintre Coco Gauff, SUA, cap de serie numărul 3, și Elina Svitolina, craina, cap de serie numărul 12. Turneul a fost perturbat de căldura extremă, care a afectat programul competițional de la Australian Open.

După ce indicele de căldură a atins nivelul 5, organizatorii au decis întreruperea imediată a jocurilor pe toate terenurile secundare unde erau alte meciuri programate. Meciurile de juniori, dublu și dublu mixt, precum și sesiunile de antrenament au fost suspendate.

Pe terenurile principale, Rod Laver Arena și Margaret Court Arena, acoperișurile au fost închise, permițând disputarea meciurilor în condiții controlate. Duelul dintre Aryna Sabalenka și americanca Iva Jovic a fost finalizat înainte de întreruperea meciurilor.