Miracol la Melbourne: Novak Djokovic îl învinge pe Jannik Sinner într-un maraton epuizant și se califică în a 11-a finală Australian Open

Sâmbătă dimineața, la ora de la Melbourne, 01:33, după patru ore și nouă minute de joc infernal, Novak Djokovic s-a prăbușit pe suprafața albastră de pe Rod Laver Arena, cu brațele ridicate spre cer, într-un gest de abandon total.

Deși sârbul ne-a obișnuit cu celebrările exuberante la finalul turneelor, reacția sa de după semifinală a trădat magnitudinea realizării. La 38 de ani, Djokovic a reușit una dintre cele mai mari victorii din cariera sa, eliminându-l pe dublul campion en-titre, Jannik Sinner.

Într-un meci care va rămâne în analele tenisului, Djokovic a revenit de la 1-2 la seturi pentru a se impune cu scorul de 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4. Astfel, el și-a asigurat locul în finala Australian Open pentru a 11-a oară, un record absolut la masculin, întrerupând totodată seria de cinci înfrângeri consecutive în fața italianului Sinner.

„Sunt lipsit de cuvinte, sincer. Doamne, de unde să încep? E suprarealist”, a declarat Djokovic, vizibil emoționat, imediat după meci. „Mi-am amintit de finala din 2012 cu Rafa, care a durat aproape șase ore. Nivelul de intensitate și calitatea tenisului au fost extrem de ridicate. Sinner câștigase ultimele cinci meciuri împotriva mea. Avea numărul meu de mobil, așa că a trebuit să mi-l schimb pentru diseară. Lăsând gluma la o parte, i-am spus la fileu: Mulțumesc că m-ai lăsat măcar una”.

Performanța este cu atât mai uluitoare cu cât cifrele meciului păreau să îl favorizeze pe italian. Sinner a servit 26 de ași (cel mai mare număr din cariera sa) și a reușit 72 de lovituri câștigătoare, comparativ cu erorile neforțate minime. Totuși, Djokovic a rezistat asaltului. Momentul cheie a fost capacitatea sârbului de a gestiona punctele critice: a salvat 16 din cele 18 mingi de break cu care s-a confruntat. În setul decisiv, Djokovic a supraviețuit eroic în două game-uri de serviciu periculoase, anulând toate cele opt șanse de break ale lui Sinner.

Parcursul lui Djokovic spre această finală a fost unul atipic, marcat de retragerile adversarilor din tururile anterioare (Jakub Mensik și Lorenzo Musetti), fapt care i-a permis să ajungă la duelul cu Sinner cu o prospețime fizică rară pentru vârsta sa.

Marea finală de duminică propune un scenariu de vis: „cel mai mare veteran” din istoria sportului îl va înfrunta pe „cel mai bun tânăr”. Novak Djokovic, care țintește al 25-lea titlu de Grand Slam (record absolut) și statutul de cel mai vârstnic campion de la Melbourne, va juca împotriva liderului mondial, Carlos Alcaraz.

Spaniolul de 22 de ani, care l-a învins în cinci seturi pe Alexander Zverev, încearcă să devină cel mai tânăr jucător din istorie care completează Marele Șlem al carierei. Rivalitatea dintre cei doi a fost deja reaprinsă prin declarații amicale.

„L-am văzut pe Carlos după meciul lui și mi-a spus: 'Îmi pare rău că am întârziat startul meciului tău'”, a povestit Djokovic. „I-am răspuns: 'Sunt un om bătrân, am nevoie să mă culc mai devreme'. Așa că abia aștept să ne vedem peste câteva zile”.

Indiferent de rezultat, prezența lui Djokovic în a 38-a finală de Grand Slam la această vârstă confirmă o longevitate fără precedent în Era Open, sfidând legile biologiei și dominând o nouă generație de super-atleți.