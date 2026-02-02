Carlos Alcaraz ar avea o relație cu o femeie mai în vârstă, despre care spune că e „fantastică”
Carlos Alcaraz, 22 de ani, a câștigat finala de la Australian Open în fața lui Novak Djokovic. După meciul cu Alex de Minaur, spaniolul a vorbit despre legăturile romantice cu superstarul cu 12 ani mai în vârstă decât el, informează Express.
Speculații în jurul lui Carlos Alcaraz: cine este femeia mai mare decât el care i-ar fi cucerit inima
Carlos Alcaraz a avut un parcurs impresionant la Australian Open, unde a trecut de numeroși adversari de top pentru a ajunge, în premieră, în finala turneului de la Melbourne. Ultimul act l-a pus față în față cu legendarul Novak Djokovic, într-un duel așteptat de fanii sportului.
Considerat una dintre marile atracții ale turneelor de Grand Slam, Alcaraz a sosit în Australia cu mari așteptări și a confirmat rapid statutul său. Lupta din penultimul act, împotriva lui Alexander Zverev, s-a dovedit însă mult mai solicitantă. Spaniolul a trecut prin momente dificile, confruntându-se cu crampe și fiind aproape de eliminare, dar a reușit să se impună după cinci seturi dramatice.
Miza finalei era una uriașă pentru Alcaraz. O eventuală victorie în fața lui Djokovic l-ar transforma în cel mai tânăr jucător din istoria tenisului masculin care reușește să completeze un Grand Slam al carierei, iar duminică a reușit să-l învingă pe Nole.
De-a lungul competiției, tânărul spaniol a beneficiat și de susținerea unei figuri cunoscute din industria muzicală, DJ Peggy Gou, cu 12 ani mai în vârstă decât el.
Cine este, de fapt, femeia care a stat în loja jucătorilor
Apariția DJ-ului sud-coreean Peggy Gou în loja jucătorilor, în timpul sfertului de finală dintre Carlos Alcaraz și Alex de Minaur, a atras imediat atenția publicului și a presei. Artista în vârstă de 34 de ani, cunoscută la nivel mondial pentru succesul piesei „(It Goes Like) Nanana”, lansată în 2023, a urmărit din tribune victoria clară a spaniolului, care s-a impus cu 7-5, 6-2, 6-1.
Prezența sa nu a trecut neobservată, iar speculațiile privind o posibilă relație între cei doi nu au întârziat să apară. După meci, Alcaraz a fost chestionat în legătură cu legătura dintre el și celebra artistă. Deși zvonurile sugerau o apropiere de natură sentimentală, jucătorul a ținut să clarifice situația, subliniind că relația lor este una strict amicală. „Este o prietenă și este minunată. Mă bucur mult că se află aici”, a declarat sportivul.
Tenismenul spaniol a vorbit și despre sprijinul primit din partea lui Gou, pe care l-a descris drept extrem de important pe parcursul competiției. DJ-ul se află la Melbourne deoarece urmează să susțină un show live la Melbourne Park, chiar înaintea marii finale.
Alcaraz a recunoscut anterior că perspectiva de a asista la acest concert a reprezentat o motivație suplimentară în drumul său spre fazele finale ale turneului. „Am primit un sprijin extraordinar din partea ei. Este fantastică”, a adăugat Alcaraz.
Cum s-au cunoscut Peggy Gou și Carlos Alcaraz
Interesul publicului s-a îndreptat rapid și spre modul în care s-au cunoscut Peggy Gou și Carlos Alcaraz, iar DJ-ul sud-coreean, în vârstă de 34 de ani, a lămurit situația într-un interviu acordat presei australiene. Artista a explicat că relația dintre ei este una de prietenie și a povestit contextul primei întâlniri.
„Suntem prieteni. Carlos Alcaraz și Jannik Sinner jucau meciuri în Coreea, iar părinții mei sunt mari pasionați de tenis”, a declarat Gou. Aceasta a povestit că, la insistențele părinților săi, a încercat să obțină bilete la meciuri, apelând la un prieten comun, David Grutman, care a facilitat întâlnirea. „Ne-am cunoscut în Coreea și, de atunci, am devenit buni prieteni”, a adăugat ea.
Cunoscută în afara scenei muzicale și pentru aparițiile sale constante la Săptămânile Modei internaționale, Peggy Gou. pe numele real Kim Min-ji, este apreciată pentru stilul său vestimentar nonconformist.
Tenismenul spaniol a vorbit, la rândul său, despre maturizarea sa ca sportiv și despre mentalitatea care l-a ajutat să ajungă la cel mai înalt nivel. Alcaraz a recunoscut că, în primii ani ai carierei, a existat momente în care renunțarea părea o opțiune.
„Când eram mai tânăr, au fost meciuri în care pur și simplu nu mai voiam să lupt. Însă am crescut și m-am maturizat”, a explicat el. Spaniolul a subliniat că acum refuză să accepte ideea abandonului: „Urăsc sentimentul de a renunța. Fiecare pas în plus, fiecare secundă de efort și de luptă contează. De aceea joc până la ultima minge și cred mereu că pot reveni, indiferent de situație.”
