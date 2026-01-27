Coco Gauff filmată, fără să știe, în timp ce își distrugea racheta la Australian Open

La Australian Open, tânăra jucătoare americană Coco Gauff a fost surprinsă într-un moment de frustrare intensă, în timp ce își distrugea racheta, fără să știe că este filmată. Reacția sportivei a stârnit imediat comentarii pe rețelele de socializare. În ciuda incidentului, Coco Gauff rămâne una dintre cele mai apreciate jucătoare din circuitul feminin, cunoscută atât pentru talentul său, cât și pentru pasiunea cu care joacă.

Coco Gauff a fost surprinsă distrugându-și racheta după ce a fost eliminată în sferturile de finală ale Australian Open, într-un meci în care a cedat rapid în fața Elinei Svitolina, scor 6-1, 6-2, în doar 59 de minute.

Tânăra de 21 de ani a explicat că gestul său a fost o încercare de a-și elibera frustrarea departe de camerele de filmat, subliniind că astfel de momente ar trebui să rămână private.

Videoclipul în care lovește racheta de beton a devenit viral rapid, fiind difuzat la televizor în câteva clipe. Jucătoarea, cap de serie numărul 3, a comparat situația cu cea a Arinei Sabalenka, care a trecut printr-un incident similar la US Open, subliniind că transmiterea în direct poate reduce intimitatea sportivilor chiar și în turneele majore.

„Am mai rupt o rachetă în sferturi sau optimile de la French Open și mi-am spus că nu voi mai face asta pe teren. Dar am încercat să fac asta într-un loc privat. Evident, camerele erau aproape peste tot”, a explicat americanca.

Gauff a precizat că astfel de gesturi o ajută să gestioneze emoțiile fără a critica echipa sau pe cei din jur: „Cu siguranță m-a ajutat să trec peste înfrângere. Când știi cine ești și cum reacționezi, nu simți nevoia să te descarci pe echipă. Sunt oameni buni și nu merită asta.”

Coco Gauff was asked if smashing her racquet after her loss to Svitolina helps her move on “Is there part of you that thinks it’s healthy to just smash that racquet and get that loss over and done with? Does it help you move on?” Coco: “Yeah, definitely. I think for me, I know… pic.twitter.com/5i99mYyHwz — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 27, 2026

Victoria spectaculoasă a lui Jannik Sinner în fața lui Eliot Spizzirri la Australian Open a adus în discuție o regulă controversată a turneului. În timpul meciului, italianul a suferit crampe, dar pauza prevăzută de regulamentul privind căldura s-a dovedit decisivă pentru revenirea sa.

Fostul jucător american Steve Johnson a criticat regula care permite o întrerupere la mijlocul setului, numind-o „nebunească”. În meciul decisiv, Spizzirri conducea cu 3-1 în setul trei când organizatorii au activat regula „heat”: acoperișul arenei a fost închis, iar jucătorii au părăsit terenul pentru opt minute. După această pauză, Sinner a întors scorul și s-a impus cu 4-6, 6-3, 6-4, 6-4.

Johnson a argumentat la emisiunea Nothing Major că pauzele ar trebui să fie permise doar între seturi.

„Înțeleg scopul regulii, dar nu cred că ar trebui aplicată în mijlocul setului. Setul ar trebui să fie terminat înainte de oprire”, a explicat americanul.

Sinner însuși a recunoscut că regulile privind căldura l-au ajutat să gestioneze crampe care s-au extins de la picioare la brațe. „Am avut noroc cu această pauză. În timp ce acoperișul era închis, am reușit să mă refac și să-mi continui meciul”, a spus italianul. Această situație readuce în prim-plan discuțiile despre modul în care regulile privind condițiile extreme ar trebui adaptate pentru echitate și siguranța jucătorilor.

Carlos Alcaraz a trăit momente tensionate pe terenul de la Australian Open, după ce arbitrul l-a sancționat pe Alex de Minaur pentru depășirea timpului de servire, provocând reacții zgomotoase din partea publicului.

Incidentul s-a petrecut în ultimele game-uri ale primului set, când De Minaur servea pentru a rămâne în set. Arbitrul a decis să-i acorde o penalizare pentru încălcarea timpului, iar reacția australianului și a spectatorilor a fost una de nemulțumire. Huiduielile fanilor au răsunat în arena de la Melbourne, semnalând disconfortul general față de decizia oficialului.

Și Alcaraz părea surprins de această intervenție. Spaniolul s-a apropiat de arbitru pentru a clarifica situația, semnalând confuzia creată. Comentatorul și fostul număr unu britanic, Tim Henman, a descris momentul ca fiind „pur și simplu bizar”, subliniind că intervenția arbitrului a venit într-un moment delicat, chiar în timp ce se schimba terenul.

Incidentul a influențat evoluția primului set: De Minaur a comis o greșeală la primul serviciu, iar Alcaraz a profitat pentru a obține break-ul decisiv și a încheia setul cu 7-5. În setul al doilea, liderul mondial și-a impus ritmul și a câștigat cu 6-2, consolidându-și avantajul.

Victoria îl apropie pe Alcaraz de semifinalele Australian Open, unde ar putea întâlni pe Alexander Zverev, care a trecut de Learner Tien în sferturile de finală, în patru seturi. Celelalte două sferturi, Novak Djokovic - Lorenzo Musetti și Ben Shelton - Jannik Sinner, sunt programate miercuri.