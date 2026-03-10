Sport

Ce a declarat Emma Răducanu după ce a fost umilită, la Indian Wells, de Amanda Anisimova

Comentează știrea
Ce a declarat Emma Răducanu după ce a fost umilită, la Indian Wells, de Amanda AnisimovaEmma Răducanu. Sursa Foto: Instagram
Din cuprinsul articolului

Emma Răducanu a fost eliminată rapid de la Indian Wells, cedând cu 1-6, 1-6 în fața Amandei Anisimova. Ce a declarat sportiva cu origini românești după umilința pe care a suferit-o la prestigiosul turneu din SUA.

Emma Răducanu a fost învinsă categoric de Amanda Anisimova la Indian Wells

Emma Răducanu, jucătoarea britanică numărul unu, a părăsit turneul de la Indian Wells după un eșec clar în turul al treilea. Ea a fost învinsă de Amanda Anisimova cu scorul de 1-6, 1-6, iar meciul a durat doar 52 de minute.

În optimile de finală, Anisimova o va întâlni pe Vitoria Mboko din Canada.

Emma Răducanu recunoaște că mai are de muncă după umilința cu Anisimova

După meci, Emma Răducanu a admis că încă nu poate concura constant cu cele mai bune jucătoare din lume. „Dacă nu simt jocul, diferența se vede clar în greutatea și puterea loviturilor. Te simți puțin în urmă, iar loviturile tale nu se mai potrivesc cu ale lor”, a explicat jucătoarea de 23 de ani.

Prințesa Kate, virală după un eveniment regal. Toată lumea s-a amuzat
Prințesa Kate, virală după un eveniment regal. Toată lumea s-a amuzat
Croația reintroduce serviciul militar obligatoriu. Sute de tineri, încântați să intre în armată
Croația reintroduce serviciul militar obligatoriu. Sute de tineri, încântați să intre în armată
Emma Răducanu

Emma Răducanu Sursa foto: X (Twitter)

Ea a subliniat că trebuie să fie mai agresivă împotriva jucătoarelor de top și să își folosească punctele forte, combinându-le cu alte strategii:

Trebuie să fiu agresivă când joc împotriva acestor jucătoare, dar cred că mai este un drum lung până să pot face asta în mod constant. Trebuie să folosesc punctele mele forte și probabil să combin puțin mai mult.

Răducanu a amintit că diferența de viteză a serviciului este evidentă: „Când joc cu cineva de top, ele au cu aproximativ 10 mile pe oră mai mult la serviciu decât mine.

După această înfrângere categorică, atenția jucătoarei se va îndrepta către Miami Open, unde va încerca să își regăsească forma și să își ajusteze strategia împotriva jucătoarelor de top.

Amanda Anisimova explică succesul cu Emma Răducanu de la Indian Wells

Amanda Anisimova a oferit, la rândul ei, un punct de vedere despre parcursul ei: „Am încercat să mențin un echilibru bun după revenirea mea din accidentare. Dacă nu mă simt bine în afara terenului și nu mă bucur de ceea ce fac, este greu să îmi mențin cariera sustenabilă. De când m-am întors, acesta a fost obiectivul meu principal: să mă distrez pe teren și în afara lui, să nu iau totul prea în serios, deși pot fi serioasă când joc, dar este încă un proces. Încerc să mă relaxez și să mă bucur pe teren, acesta este scopul meu.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:51 - Prințesa Kate, virală după un eveniment regal. Toată lumea s-a amuzat
10:46 - Proiectul bugetului 2026. Jumătate din contribuția angajatorilor pentru muncă va merge la stat
10:44 - Trump despre războiul din Iran: Am câștigat deja în multe feluri, dar nu suficient. Cum răspund Gardienii Revoluției....
10:40 - Criză de gaze în regiunea transnistreană. Livrările sunt asigurate doar până la sfârșitul săptămânii, avertizează ANRE
10:29 - Croația reintroduce serviciul militar obligatoriu. Sute de tineri, încântați să intre în armată
10:21 - CAB, așteptată să se pronunțe în dosarul lui Florian Coldea. Ce pârghii are fostul general SRI

HAI România!

Microfoane la Cotroceni. Nicușor se teme de spioni
Microfoane la Cotroceni. Nicușor se teme de spioni
Donald Trump, tras de o mână nevăzută către război. Calculele pot să ducă și spre un șantaj
Donald Trump, tras de o mână nevăzută către război. Calculele pot să ducă și spre un șantaj
Bani pentru avioanele lui Iohannis, nu și pentru opera lui Brâncuși. Cum a eșuat un proiect național
Bani pentru avioanele lui Iohannis, nu și pentru opera lui Brâncuși. Cum a eșuat un proiect național

Proiecte speciale