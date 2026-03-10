Ce a declarat Emma Răducanu după ce a fost umilită, la Indian Wells, de Amanda Anisimova

Emma Răducanu a fost eliminată rapid de la Indian Wells, cedând cu 1-6, 1-6 în fața Amandei Anisimova. Ce a declarat sportiva cu origini românești după umilința pe care a suferit-o la prestigiosul turneu din SUA.

Emma Răducanu, jucătoarea britanică numărul unu, a părăsit turneul de la Indian Wells după un eșec clar în turul al treilea. Ea a fost învinsă de Amanda Anisimova cu scorul de 1-6, 1-6, iar meciul a durat doar 52 de minute.

În optimile de finală, Anisimova o va întâlni pe Vitoria Mboko din Canada.

După meci, Emma Răducanu a admis că încă nu poate concura constant cu cele mai bune jucătoare din lume. „Dacă nu simt jocul, diferența se vede clar în greutatea și puterea loviturilor. Te simți puțin în urmă, iar loviturile tale nu se mai potrivesc cu ale lor”, a explicat jucătoarea de 23 de ani.

Ea a subliniat că trebuie să fie mai agresivă împotriva jucătoarelor de top și să își folosească punctele forte, combinându-le cu alte strategii:

„Trebuie să fiu agresivă când joc împotriva acestor jucătoare, dar cred că mai este un drum lung până să pot face asta în mod constant. Trebuie să folosesc punctele mele forte și probabil să combin puțin mai mult.”

Răducanu a amintit că diferența de viteză a serviciului este evidentă: „Când joc cu cineva de top, ele au cu aproximativ 10 mile pe oră mai mult la serviciu decât mine.”

După această înfrângere categorică, atenția jucătoarei se va îndrepta către Miami Open, unde va încerca să își regăsească forma și să își ajusteze strategia împotriva jucătoarelor de top.

Amanda Anisimova a oferit, la rândul ei, un punct de vedere despre parcursul ei: „Am încercat să mențin un echilibru bun după revenirea mea din accidentare. Dacă nu mă simt bine în afara terenului și nu mă bucur de ceea ce fac, este greu să îmi mențin cariera sustenabilă. De când m-am întors, acesta a fost obiectivul meu principal: să mă distrez pe teren și în afara lui, să nu iau totul prea în serios, deși pot fi serioasă când joc, dar este încă un proces. Încerc să mă relaxez și să mă bucur pe teren, acesta este scopul meu.”