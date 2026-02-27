Cum vede Andy Murray decizia Emmei Răducanu de a schimba antrenorul

Andy Murray, fostul lider mondial la tenis, a făcut câteva comentarii cu privire la schimbările din echipa Emmei Răducanu, după ce tânăra jucătoare britanică și-a desemnat un nou antrenor, explicând și motivele despărții lor, informează Express.

Emma Răducanu și-a reluat colaborarea cu fostul său antrenor, Mark Petchey, în pregătirea pentru turneul de la Indian Wells. Decizia vine după ce jucătoarea britanică de 23 de ani a încheiat recent parteneriatul cu Francisco Roig, la scurt timp după Australian Open din ianuarie. Petchey, care a lucrat anterior cu Andy Murray, revine astfel în echipa Răducanu, aducând experiența sa valoroasă în circuitul WTA.

În acest context, Andy Murray a comentat decizia Emmei, oferind perspective despre stilul de antrenament al lui Petchey și motivele pentru care relația profesională s-a întrerupt anterior, subliniind că schimbările de colaboratori fac parte din dinamica normală a carierei unui jucător de top și că alegerea Emmei este foarte bună.

Așadar, fosta campioană a US Open continuă să-și consolideze echipa de antrenori, lucrând în prezent alături de Alexis Canter, care va rămâne în staff-ul său pe termen lung. În paralel, Petchey a fost cooptată pentru a oferi sprijin punctual, după ce a colaborat cu Răducanu între martie și iulie anul trecut.

Petchey este cunoscut și pentru colaborarea sa cu Andy Murray. La despărțirea de acesta, Murray a recunoscut impactul pozitiv al antrenorului asupra jocului său, menționând că decizia de a încheia colaborarea a fost dificilă și a vizat exclusiv dezvoltarea sa sportivă.

„Mark a fost o parte importantă a succesului meu în ultimele 10 luni și am avut o perioadă excelentă împreună, dar am avut o diferență de opinie cu privire la unele aspecte ale jocului meu. A fost o decizie foarte dificilă și bazată exclusiv pe dezvoltarea tenisului meu”, a declarat Murray în aprilie 2006.

Deși colaborarea lor a durat mai puțin de un an, Petchey l-a antrenat pe Andy Murray în momentul în care tânărul scoțian și-a adjudecat primul titlu ATP, în februarie 2006. În perioada în care au lucrat împreună, Petchey și-a exprimat convingerea că Murray are un viitor strălucit în tenisul mondial.

După ce Murray a decis să își schimbe antrenorul, Petchey a comentat: „Sunt foarte mândru de ceea ce am realizat împreună. L-am ajutat pe Andy să intre în top 50 și să câștige primul său titlu ATP la doar 18 ani. Nu am nicio îndoială că va ajunge în top 10 și că va cuceri un turneu de Grand Slam. Îi doresc mult succes în continuare!”.

Andy Murray a depășit toate așteptările inițiale ale fostului său antrenor, Petchey, reușind să câștige trei titluri de Grand Slam și două medalii de aur la Jocurile Olimpice.

În ciuda despărțirii lor acum un deceniu, Petchey a subliniat că nu există resentimente între ei și l-a numit pe Murray drept cel mai mare sportiv britanic din toate timpurile, după ce acesta a urcat pe primul loc în clasamentul mondial.

„În cazul lui Andy, modul în care adversarii încearcă să-i influențeze jocul, strategiile pe care trebuie să le folosească pentru a se adapta și succesul său pe diverse suprafețe, în turnee din întreaga lume, sunt extraordinare. Pentru mine, el este cel mai mare sportiv britanic din toate timpurile, dar știu că vor exista și alții care nu vor fi de acord cu această opinie”, a declarat cu ceva timp în urmă Petchey.