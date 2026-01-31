Australian Open are o nouă campioană. Elena Rybakina câștigă în premieră trofeul de la Melbourne

Jucătoarea kazahă Elena Rybakina, numărul 5 mondial, a cucerit pentru prima dată trofeul de la Australian Open, după ce a învins-o sâmbătă, în finala disputată la Melbourne Park, pe liderul clasamentului WTA, Arina Sabalenka. Scorul final a fost 6-4, 4-6, 6-4, la capătul unui meci care a durat două ore și 18 minute.

Succesul de la Melbourne marchează un moment de referință în cariera sportivei din Kazahstan, care își adaugă astfel în palmares un nou titlu major, obținut după o finală extrem de echilibrată.

În vârstă de 26 de ani,Elena Rybakina a cucerit al doilea titlu de Mare Șlem al carierei, după trofeul obținut în 2022 la Wimbledon. Victoria de la Australian Open reprezintă, totodată, al 12-lea titlu câștigat de Rybakina de la debutul său în circuitul profesionist, în 2014.

Finala de la Melbourne a fost una intens disputată, cu momente de dominare alternante. Rybakina a câștigat primul set cu 6-4, a cedat setul al doilea cu același scor, iar actul decisiv a oferit una dintre cele mai spectaculoase reveniri ale turneului.

În setul al treilea, Arina Sabalenka a avut un start mai bun și a condus cu 3-0 la ghemuri, părând că se îndreaptă spre un nou titlu la Australian Open. Elena Rybakina a schimbat însă cursul meciului, reușind să recâștige controlul jocului și să câștige șase dintre următoarele șapte ghemuri.

Kazaha s-a impus în decisiv cu 6-4, intrând astfel în posesia trofeului și confirmând capacitatea de a gestiona momentele de maximă presiune.

Victoria de sâmbătă are și valoare simbolică pentru Elena Rybakina. Jucătoarea din Kazahstan și-a luat revanșa în fața Arinei Sabalenka după înfrângerea suferită în finala Australian Open 2023, când belarusa se impusese după un meci disputat.

De această dată, raportul de forțe s-a inversat, iar Rybakina a reușit să se impună într-un duel care a confirmat rivalitatea dintre cele două jucătoare de top ale circuitului WTA.

Pentru Arina Sabalenka, în vârstă de 27 de ani, finala de sâmbătă a fost a patra consecutivă disputată la Melbourne Park. Jucătoarea din Belarus a câștigat Australian Open în 2023 și 2024 și a ajuns din nou în ultimul act al competiției în acest sezon.

Sabalenka are în palmares și două titluri de Mare Șlem câștigate la US Open, în 2024 și 2025. De această dată, liderul mondial a fost însă învins după un meci echilibrat, decis de detalii în setul final.

La ediția precedentă a Australian Open, Arina Sabalenka a fost învinsă în finală de americanca Madison Keys, care nu a reușit să repete performanța în acest an, fiind eliminată în optimile de finală.

Triumful Elenei Rybakina la Melbourne confirmă echilibrul din tenisul feminin și nivelul ridicat al competiției, finala Australian Open fiind unul dintre cele mai spectaculoase momente ale debutului de sezon din circuitul WTA.