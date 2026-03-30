Sorana Cîrstea, din nou în Top 30, după doi ani. Ce poziții ocupă Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse

Sorana Cîrstea urcă șase poziții și ajunge pe locul 29 WTA după turneul de la Miami. Aryna Sabalenka rămâne lider mondial, iar clasamentul suferă mai multe modificări în Top 100.

Sorana Cîrstea a urcat șase locuri în clasamentul mondial și a ajuns pe poziția 29 WTA, cu un total de 1.459 de puncte. Performanța vine după calificarea în optimile de finală ale turneului de la Miami, rezultat care îi permite sportivei din România să revină în Top 30 pentru prima dată în ultimii doi ani.

Pentru Cîrstea, actuala clasare marchează o revenire importantă în ierarhia mondială. Cea mai bună poziție din carieră rămâne locul 21, obținut în 2013.

Jaqueline Cristian continuă evoluțiile constante din acest sezon. Jucătoarea română a urcat o poziție și ocupă locul 35 WTA, cu 1.382 de puncte. Aceasta își menține astfel prezența în prima parte a clasamentului mondial.

De partea cealaltă, Elena-Gabriela Ruse a înregistrat un recul în ierarhia WTA. Sportiva a coborât zece locuri și se află acum pe poziția 83, cu 840 de puncte. Ea rămâne totuși în Top 100 mondial.

În vârful clasamentului, Aryna Sabalenka rămâne lider mondial după succesul obținut la Miami, unde a câștigat al treilea trofeu al sezonului 2026. Jucătoarea din Belarus are 11.025 de puncte și conduce ierarhia cu un avans de peste 2.000 de puncte față de locul secund.

Pe poziția a doua se află Elena Rybakina, cu 8.108 puncte.

Finalista turneului de la Miami, Coco Gauff, urcă în clasament și ajunge pe locul 3 mondial, cu 7.278 de puncte. Iga Świątek pierde o poziție și se află acum pe locul 4, acumulând 7.263 de puncte.

Cea mai importantă urcare din Top 100 îi aparține ucrainencei Yuliia Starodubtseva, care a urcat 19 poziții și a ajuns pe locul 89 mondial.