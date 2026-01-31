Australian Open programează o finală de gală între Aryna Sabalenka și Elena Rybakina, cu o miză de 2,75 milioane de dolari

Prima finală de Grand Slam a anului le va aduce față în față pe liderul mondial Aryna Sabalenka și pe Elena Rybakina, cap de serie numărul 5, sâmbătă, la Australian Open. Duelul readuce pe Rod Laver Arena două dintre cele mai puternice jucătoare ale circuitului WTA, într-o confruntare cu miză sportivă și financiară majoră.

Aryna Sabalenka și-a asigurat prezența în finală după ce a învins-o pe Elina Svitolina în semifinale. Calificarea o trimite pe jucătoarea din Belarus în a patra finală consecutivă disputată la Australian Open, o performanță care confirmă dominația sa pe hardul de la Melbourne.

Indiferent de deznodământul finalei, Sabalenka va rămâne lider mondial în clasamentul WTA. Ea și-a egalat astfel performanța obținută la Australian Open 2025, ceea ce îi garantează menținerea pe primul loc mondial.

Elena Rybakina a obținut calificarea în finală după ce a trecut de Jessica Pegula. Jucătoarea din Kazahstan revine astfel într-o finală de Grand Slam importantă, confirmând statutul de adversară redutabilă pentru orice lider al clasamentului WTA.

Pentru Rybakina, finala de la Melbourne reprezintă o nouă oportunitate de a-și consolida poziția în elita tenisului feminin și de a-și lua revanșa în fața unei adversare pe care o cunoaște foarte bine.

Meciul de sâmbătă este încărcat de istorie recentă. Rybakina a învins-o pe Sabalenka cu 6-3, 7-6(0) în finala WTA Finals Riyadh 2025, într-un meci care a arătat echilibrul extrem dintre cele două jucătoare.

În același timp, confruntarea reprezintă o reeditare a finalei Australian Open 2023, câștigată atunci de Sabalenka cu 4-6, 6-3, 6-4. Cele două finale, una câștigată de fiecare, transformă duelul actual într-o adevărată finală a orgoliilor sportive.

Înaintea meciului, Aryna Sabalenka a subliniat dificultatea confruntărilor directe cu Rybakina și respectul reciproc dintre cele două jucătoare.

„Nu este ușor să joci împotriva ei, dar avem o istorie grozavă. Este o jucătoare incredibilă. Am avut multe bătălii grozave, am jucat multe finale”, a declarat Sabalenka.

Declarația reflectă nivelul ridicat al duelurilor directe și faptul că ambele sportive sunt obișnuite cu presiunea meciurilor decisive.

De cealaltă parte, Elena Rybakina a făcut referire la finala disputată în urmă cu doi ani, tot la Australian Open, subliniind echilibrul acelui meci.

„Ultimul meci pe care l-am jucat aici a fost foarte strâns”, a declarat Rybakina presei, referindu-se la finala din 2023.

Afirmația sugerează așteptările pentru o nouă confruntare echilibrată, în care fiecare detaliu ar putea face diferența.

Miza financiară a finalei este una record. Campioana Australian Open va primi aproximativ 2,75 milioane de dolari americani, cea mai mare sumă acordată vreodată în istoria turneului. Finalista va încasa un cec de aproximativ 1,44 milioane de dolari americani, potrivit informațiilor publicate de wtatennis.com.