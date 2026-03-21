Favoriții își continuă parcursul la Miami Open. Alcaraz și Sabalenka, în turul al treilea

Carlos Alcaraz și Aryna Sabalenka, liderii mondiali din clasamentele ATP și WTA, au avansat în turul al treilea al turneului Miami Open, după victoriile obținute sâmbătă dimineață în Statele Unite.

Numărul unu mondial în circuitul masculin, Carlos Alcaraz, a câștigat în două seturi confruntarea cu brazilianul Joao Fonseca, scor 6-4, 6-4. Spaniolul a dominat partida, reușind să își impună ritmul încă din start.

Jucătorul iberic, în vârstă de 22 de ani, a realizat câte un break la începutul fiecărui set și a gestionat fără probleme momentele dificile, salvând toate cele trei mingi de break ale adversarului.

„Am fost foarte bun de la început până la ultima minge. Știam cât de periculos este Joao și am rămas concentrat la fiecare punct”, a declarat Alcaraz, la finalul partidei.

Succesul vine după înfrângerea suferită în semifinalele de la Indian Wells, în fața lui Daniil Medvedev. În acest sezon, Alcaraz are un bilanț de 17 victorii și un singur eșec, reușind deja să câștige Australian Open și turneul de la Doha. În turul următor, îl va întâlni pe americanul Sebastian Korda.

În competiția feminină, liderul mondial Aryna Sabalenka a obținut calificarea după un meci mai complicat, în care a învins-o pe americanca Ann Li cu 7-6 (7/5), 6-4. Primul set a fost echilibrat, iar jucătoarea din Belarus a fost nevoită să își ridice nivelul pentru a se impune.

„Am luptat indiferent de situație, chiar dacă jocul meu nu a fost la cel mai înalt nivel”, a spus Sabalenka, campioana en-titre la Miami.

Pe tabloul feminin, și alte jucătoare importante au reușit să avanseze în turul al treilea. Elena Rybakina, cap de serie numărul 3, a câștigat duelul cu Yulia Putintseva, scor 6-3, 6-3.

Coco Gauff, a treia favorită a competiției, a revenit după pierderea primului set și a eliminat-o pe Elisabetta Cocciaretto cu 3-6, 6-4, 6-3. De asemenea, Amanda Anisimova, cap de serie numărul 6, s-a impus în trei seturi în fața Ajlei Tomljanovic, scor 6-1, 5-7, 6-4.

În competiția masculină, americanul Ethan Quinn, aflat pe locul 56 ATP, a produs una dintre surprizele zilei, eliminându-l pe Casper Ruud, cap de serie numărul 11, după 6-4, 7-6 (9/7).

Totodată, tânărul japonez Rei Sakamoto, în vârstă de 19 ani, a obținut prima victorie din carieră într-un meci ATP, după succesul în fața lui Aleksandar Kovacevic, scor 6-4, 3-6, 7-6 (9/7). În turul următor, acesta urmează să îl înfrunte pe Daniil Medvedev.