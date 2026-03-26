Sabalenka și Rîbakina, față în față pentru un loc în finala de la Miami

Arina Sabalenka s-a calificat în semifinale la turneul WTA 1000 de la Miami, după ce a trecut de Hailey Baptiste cu 6-4, 6-4 în sferturile de finală. Numărul 1 mondial o va întâlni pe Elena Rîbakina, într-o reeditare a finalei de la Indian Wells, câștigată de Sabalenka în urmă cu două săptămâni, scor 3-6, 6-3, 7-6 (6).

Semifinala de vineri dimineața, de la ora 2:30, ora României, va fi a 17-a întâlnire directă dintre cele două jucătoare. În 2026, Rîbakina a cucerit titlul la Openul Australiei, în timp ce Sabalenka a câștigat ultima lor întâlnire din California, consolidând astfel rivalitatea dintre cele două sportive.

Deși se pregătește pentru o nouă provocare la Miami, jucătoarea de tenis nu a uitat eșecul suferit în finala Australian Open, în fața Elenei Rîbakina. După victoria obținută împotriva lui Qinwen Zheng, liderul WTA a mărturisit că înfrângerea de la Melbourne o afectează în continuare.

Aryna Sabalenka traversează o perioadă foarte bună și se află pe cale să intre în rândul jucătoarelor care câștigă simultan turneele Indian Wells și Miami, cunoscute sub denumirea de „Sunshine Double”. După succesul de la Indian Wells, liderul WTA a evoluat fără probleme în primele tururi de la Miami.

La conferința de presă de după meci, Aryna Sabalenka a fost întrebată care dintre înfrângerile suferite în finalele Australian Open a afectat-o mai mult: cea din 2024, cu Madison Keys, sau cea din acest an, cu Elena Rîbakina. Bielorusa a recunoscut că eșecul cu Rîbakina a fost mai dureros .

„Toate finalele pierdute mă marchează, pentru că nu vreau să se mai repete. Australian Open de anul acesta a fost ca un eșec fix pe linia de sosire. Simțeam că joc excelent, conduceam cu 3-0 în decisiv, totul era în mâinile mele. Acum abordez finalele cu o perspectivă diferită. Pierzi doar temporar, pentru că întotdeauna înveți ceva și trebuie să faci mai bine data viitoare”, a spus liderul WTA.