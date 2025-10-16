Emma Răducanu se retrage din cauza problemelor de sănătate. Are deja antrenor pentru 2026

Emma Răducanu a decis să pună capăt sezonului actual, după ce problemele de sănătate care persistă de aproape zece zile au forțat-o să se retragă din ultimele două turnee ale anului, potrivit ESPN.

Sportiva britanică, în vârstă de 22 de ani, urma să participe lacompetițiile de la Tokyo și Hong Kong, însă a ales să revină acasă pentru refacere și pentru a începe pregătirile destinate sezonului 2026. Acestea se vor desfășura alături de antrenorul Francisco Roig, cu care a convenit să continue colaborarea și în anul viitor.

La turneul de la Wuhan, săptămâna trecută, Răducanu și-a verificat tensiunea arterială în timpul meciului din prima rundă cu Ann Li și s-a retras la scorul de 6-1, 4-1, într-o zi extrem de umedă. Ulterior, la Ningbo Open, a avut din nou nevoie de intervenția medicului, pierzând în trei seturi în fața jucătoarei chineze Zhu Lin, prezentă pe tabloul principal cu wildcard.

Problemele la spate au continuat să o afecteze în acest an, iar finalul de sezon a fost marcat de trei înfrângeri consecutive. Cu toate acestea, 2025 rămâne un an pozitiv pentru britanică, care a reușit să reintre în top 30 mondial pentru prima dată după mai bine de trei ani.

La Beijing, luna trecută, Răducanu a avut trei mingi de meci înainte de a fi învinsă de Jessica Pegula în turul al treilea. În total, a adunat 28 de victorii în acest sezon și a ajuns până în semifinalele turneului de la Washington. Cea mai notabilă performanță a sa a fost la Miami Open, unde a învins-o pe capul de serie numărul opt, Emma Navarro, și a ajuns în sferturile de finală, pierzând ulterior în trei seturi în fața Jessicăi Pegula, numărul patru mondial.

Răducanu a fost pregătită de Mark Petchey din perioada Miami – Wimbledon, după care Francisco Roig a preluat rolul de antrenor principal înainte de US Open. Acordul inițial cu fostul colaborator al lui Rafael Nadal era valabil până la finalul sezonului, dar cei doi au decis să îl extindă. Un nou bloc de antrenament este programat la finalul anului.

Într-un interviu acordat BBC Sport, Răducanu a povestit că primele trei zile de colaborare cu Roig, după Wimbledon, au fost ca o „misiune secretă”, deoarece încercaseră să păstreze întâlnirea departe de ochii publicului.

Rezultatele lor comune au fost promițătoare: la Cincinnati, sportiva a fost foarte aproape să o învingă pe liderul mondial Arina Sabalenka, iar la US Open a ajuns până în turul al treilea, fiind eliminată de campioana de la Wimbledon 2022, Elena Rybakina.