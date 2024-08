Andy Murray își încheie cariera cu o înfrângere

Considerat unul dintre cei mai buni sportivi britanici, Andy Murray a pus capăt carierei, printr-un anunț făcut joi, 1 august. Murray a câştigat de două ori Wimbledon şi a ajuns numărul unu mondial, dar și-a încheiat cariera cu o înfrângere. După meci a postat un mesaj savuros, viralizat rapid.

Cariera strălucită a lui Andy Murray a ajuns joi, 1 august, la final, transmite tennis.com.

Scoţianul a reprezentat Marea Britanie în proba de dublu masculin în ultimul lui meci, alături de Dan Evans. Cei doi au fost învinşi de perechea Taylor Fritz / Tommy Paul în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului olimpic de tenis de la Paris.

În vârstă de 37 de ani, scoțianul este considerat unul dintre cei mai mari sportivi britanici.

El a câştigat de două ori Wimbledon şi a ajuns numărul unu mondial.

El și-a anunțat retragerea înainte de începerea Jocurilor Olimpice de la Paris.

Înainte de partidele la dublu, Andy Murray și-a anunțat retragerea din proba de simplu.

Apoi, el și Evans au câştigat două runde la dublu, salvând mai multe mingi de meci în fiecare.

Totuși, cariera de poveste a lui Murray s-a încheiat cu o înfrângere Fritz şi Paul i-au spulberat lui Murray speranțele la o a patra medalie olimpică.

Murray a câştigat simplu în 2012 şi 2016. Tpt în 2012 Murray a câștigat argintul la dublu mixt.

Puțin mai târziu după anunțul său de retragere, încheindu-și cariera la Jocurile Olimpice 2024, Andy Murray a avut un mesaj care s-a viralizat rapid.

A părăsit terenul de la Roland Garros în lacrimi, dar Murray a postat la scurt timp un mesaj plin de umor: „Oricum nu mi-a plăcut niciodată tenisul”.

Postarea scoţianului s-a viralizat imediat. Peste jumătate de milion de oameni au apreciat mesajul lui Murray de pe Twitter.

Never even liked tennis anyway.

— Andy Murray (@andy_murray) August 1, 2024