Wimbledon. Emma Răducanu provoacă retragerea lui Andy Murray

Wimbledon. Emma Răducanu, jucătoarea de tenis de origine română, a decis să se retragă din competiția dublu mixt. Decizia ei a pus capăt, indirect, carierei jucătorului britanic Andy Murray la acest turneu.

Andy Murray și-a anunțat intenția de a se retrage la finalul acestui an. Astfel că ediția din acest an a turneului de la Wimbledon a fost ultima la care a participat.

Jucătorul britanic Andy Murray va mai concura în cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris, aceasta fiind ultima sa mare competiție. Cariera sportivului britanic, în vârstă de 37 de ani, la Wimbledon, s-a încheiat odată ce Emma Răducanu a renunţat la competiția de dublu mixt. Informația a fost prezentată de BBC.

Murray, fost lider mondial, trebuia să joace alături de sportiva de origine română, sâmbătă seara, la All England Club. Emma Răducanu, în vârstă de 21 de ani, a decis să se retragă. Ea a acuzat „o oarecare rigiditate” la încheietura mâinii drepte.

Jucătoarea de tenis britanică s-a calificat în turul al patrulea la turneul de simplu feminin după două câștigate în faţa Mariei Sakkari.

Emma Raducanu & Andy Murray will not play mixed doubles at Wimbledon.

Emma woke up with some ‘stiffness’ in her wrist.

Sad to see this.

Hopefully Emma is alright for the singles.

❤️‍🩹

Source:https://t.co/6EEiigjcH8 pic.twitter.com/EODXpG1PBC

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 6, 2024